El termómetro superará los 40 grados: así estará el clima este Día de la Madre en Honduras

Las altas temperaturas continuarán este domingo 10 de mayo en Honduras, fecha en la que miles de familias celebrarán el Día de las Madres en todo el país, según informó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).
De acuerdo con el pronóstico oficial, persistirán las condiciones secas sobre la mayor parte del territorio nacional. No obstante, en horas de la tarde, la brisa proveniente del océano Pacífico estará generando precipitaciones débiles y aisladas en sectores de la región suroccidental.
Las autoridades también advirtieron que durante el mediodía se mantendrá un ambiente bastante cálido, acompañado de presencia de humo en distintas regiones, situación que podría afectar principalmente a personas con enfermedades respiratorias.
Entre las temperaturas más elevadas previstas para este Día de las Madres destaca Choluteca, donde los termómetros alcanzarán hasta los 41 grados centígrados, mientras que Valle registrará máximas de 40 grados y mínimas de 26.
En la zona norte del país también se esperan temperaturas altas. Cortés alcanzará máximas de 37 grados y mínimas de 25, mientras que Atlántida reportará temperaturas de hasta 33 grados. En Colón se esperan máximas de 35 y mínimas de 25.
Por su parte, en Comayagua se pronostican temperaturas de hasta 36 grados y mínimas de 22. Santa Bárbara también registrará máximas de 36 grados, mientras que Yoro alcanzará hasta los 35 grados centígrados.
En el oriente del país, Olancho tendrá máximas de 36 grados y mínimas de 23, mientras que El Paraíso reportará temperaturas de hasta 33 grados. Gracias a Dios alcanzará máximas de 33 y mínimas de 25.
Francisco Morazán, donde se ubica la capital hondureña, registrará máximas de 33 grados y mínimas de 18, según Copeco. Mientras tanto, La Paz tendrá temperaturas de hasta 34 grados y mínimas de 21.
En la región occidental, Copán presentará máximas de 34 grados y mínimas de 22. Lempira alcanzará hasta 33 grados, mientras que Intibucá tendrá un clima más fresco con temperaturas máximas de 26 y mínimas de 15 grados.
Por otro lado, Ocotepeque reportará máximas de 24 grados y mínimas de 21 con probabilidades de lluvias débiles, mientras que en Islas de la Bahía se esperan temperaturas de hasta 32 grados y mínimas de 28. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y tomar precauciones durante las celebraciones del Día de las Madres.