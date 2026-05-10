El termómetro superará los 40 grados: así estará el clima este Día de la Madre en Honduras

Por otro lado, Ocotepeque reportará máximas de 24 grados y mínimas de 21 con probabilidades de lluvias débiles, mientras que en Islas de la Bahía se esperan temperaturas de hasta 32 grados y mínimas de 28. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y tomar precauciones durante las celebraciones del Día de las Madres.