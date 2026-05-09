Ola de calor golpea a Honduras: ¿quiénes corren mayor riesgo por las altas temperaturas?

Las altas temperaturas han llegado a superar los 40 grados en varios departamentos del país, siendo los de la zona sur los más perjudicados. Las autoridades alertaron sobre los riesgos a la salud.
Las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) ya alertaron sobre las afectaciones a la salud que puede causar la ola de calor e incluso detallaron que algunas personas son más vulnerables que otras.
“La Secretaría de Salud informa a la población en general que, ante el aumento significativo de las temperaturas en los últimos días en el país, se incrementa el riesgo de afectaciones a la salud, especialmente golpes de calor, una condición grave que puede poner en peligro la vida”, señala el comunicado.
Las autoridades sanitarias señalaron que los grupos más vulnerables son los niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, personas con discapacidad y quienes permanecen expuestos al sol durante largos períodos.
En el caso de los niños, el riesgo principal es la deshidratación no identifican a tiempo la necesidad de beber agua o descansar. Esto puede derivar en agotamiento por calor e incluso golpes de calor si la exposición es prolongada.
Las mujeres embarazadas enfrentan una mayor carga física, lo que hace que necesiten más hidratación. El calor extremo puede provocar agotamiento, deshidratación y complicaciones en la presión arterial, afectando su bienestar y el del bebé.
Por su parte, las personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o problemas cardíacos pueden sufrir descompensaciones debido a las altas temperaturas.
Quienes trabajan o permanecen expuestos al sol por largas horas corren peligro de sufrir golpes de calor, quemaduras solares y agotamiento físico si no cuentan con medidas de protección adecuadas.
Entre las principales recomendaciones destacan el consumo constante de agua, evitar bebidas alcohólicas y azucaradas, así como el uso de ropa ligera, gorra o sombrero, lentes de sol y protector solar.
Las autoridades también pidieron a la población estar alerta a síntomas como mareos, dificultad para respirar, cansancio extremo y confusión, que podrían indicar un golpe de calor.