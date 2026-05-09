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Ola de calor golpea a Honduras: ¿quiénes corren mayor riesgo por las altas temperaturas?

Altas temperaturas siguen registrándose en Honduras y las autoridades alertaron sobre las afectaciones a la salud, especialmente por golpes de calor. ¿Quiénes deben cuidarse más?

  • Actualizado: 09 de mayo de 2026 a las 17:05
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Las altas temperaturas han llegado a superar los 40 grados en varios departamentos del país, siendo los de la zona sur los más perjudicados. Las autoridades alertaron sobre los riesgos a la salud.

Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
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Las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) ya alertaron sobre las afectaciones a la salud que puede causar la ola de calor e incluso detallaron que algunas personas son más vulnerables que otras.

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“La Secretaría de Salud informa a la población en general que, ante el aumento significativo de las temperaturas en los últimos días en el país, se incrementa el riesgo de afectaciones a la salud, especialmente golpes de calor, una condición grave que puede poner en peligro la vida”, señala el comunicado.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
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Las autoridades sanitarias señalaron que los grupos más vulnerables son los niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, personas con discapacidad y quienes permanecen expuestos al sol durante largos períodos.

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En el caso de los niños, el riesgo principal es la deshidratación no identifican a tiempo la necesidad de beber agua o descansar. Esto puede derivar en agotamiento por calor e incluso golpes de calor si la exposición es prolongada.

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Las mujeres embarazadas enfrentan una mayor carga física, lo que hace que necesiten más hidratación. El calor extremo puede provocar agotamiento, deshidratación y complicaciones en la presión arterial, afectando su bienestar y el del bebé.

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Por su parte, las personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o problemas cardíacos pueden sufrir descompensaciones debido a las altas temperaturas.

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Quienes trabajan o permanecen expuestos al sol por largas horas corren peligro de sufrir golpes de calor, quemaduras solares y agotamiento físico si no cuentan con medidas de protección adecuadas.

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Entre las principales recomendaciones destacan el consumo constante de agua, evitar bebidas alcohólicas y azucaradas, así como el uso de ropa ligera, gorra o sombrero, lentes de sol y protector solar.

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Las autoridades también pidieron a la población estar alerta a síntomas como mareos, dificultad para respirar, cansancio extremo y confusión, que podrían indicar un golpe de calor.

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