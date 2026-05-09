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Lo que anuncia el IHMA con el frijol vencido comprado a Nicaragua y su única salida

Los 44,000 quintales de frijol fueron comprados en 2023 en Nicaragua, por las autoridades de la anterior administración

  • Actualizado: 09 de mayo de 2026 a las 15:19
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Al menos 44,000 quintales de frijol comprados a Nicaragua se perdieron y ya no podrán consumirse, según informó el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA). ¿Qué más detalles hay sobre este caso?

 Foto: El Heraldo
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La noticia fue dada a conocer por el gerente del IHMA, Allan Castillo (izquierda), quien mencionó que análisis realizados por la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano y Dicta determinaron el deterioro del producto.

 Foto: Cortesía redes
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“Tenemos alrededor de 44,000 quintales (frijol vencido) que no están aptos para consumo humano. Son cosechas de 2023 y 2024, una rotación que se tuvo que haber hecho en ese momento”, dijo.

Foto: Cortesía redes
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Castillo reconoció y adelantó que “tenemos que vender ese producto, pero a un costo más bajo. Las pérdidas ascienden aproximadamente a 85 millones de lempiras”.

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El titular del IHMA añadió que “una familia que compre este frijol tendría que cocinarlo durante tres horas. Eso significa un mayor gasto en leña o energía eléctrica”.

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De su lado, el productor Ramón Rodríguez opinó que “estos 44,000 quintales de frijoles eran la única reserva estratégica con la que contábamos en el IHMA y están a punto de perderse”.

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Por su parte, la administración pasada del IHMA se defendió: “Esos datos no coinciden con lo que nosotros entregamos mediante un acta notarial al nuevo gerente que ingresó a la institución, los datos se alejan de la realidad, eso es falso”, detalló Omar Gonzales, exgerente del IHMA.

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“El IHMA es la reserva estratégica de Honduras, el único comercializador oficial que tiene es Banasupro, si llegaban a vender 2 mil quintales por mes, ese era el numero que salía del IHMA porque no puede quedarse sin granos básicos”, abonó Gonzales.

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Lo sucedido representa una pérdida que supera los 85 millones de lempiras con la adquisición del grano importado desde Nicaragua que no habría recibido la rotación técnica necesaria.

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Actualmente, el frijol presenta un estado de dureza tal que requiere entre dos a tres horas de fuego para ablandarse, lo que lo vuelve invendible para la población debido al alto costo en el consumo de gas, leña o energía eléctrica que implicaría prepararlo en los hogares hondureños.

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