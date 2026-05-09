Lo que anuncia el IHMA con el frijol vencido comprado a Nicaragua y su única salida

Al menos 44,000 quintales de frijol comprados a Nicaragua se perdieron y ya no podrán consumirse, según informó el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA). ¿Qué más detalles hay sobre este caso?
La noticia fue dada a conocer por el gerente del IHMA, Allan Castillo (izquierda), quien mencionó que análisis realizados por la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano y Dicta determinaron el deterioro del producto.
“Tenemos alrededor de 44,000 quintales (frijol vencido) que no están aptos para consumo humano. Son cosechas de 2023 y 2024, una rotación que se tuvo que haber hecho en ese momento”, dijo.
Castillo reconoció y adelantó que “tenemos que vender ese producto, pero a un costo más bajo. Las pérdidas ascienden aproximadamente a 85 millones de lempiras”.
El titular del IHMA añadió que “una familia que compre este frijol tendría que cocinarlo durante tres horas. Eso significa un mayor gasto en leña o energía eléctrica”.
De su lado, el productor Ramón Rodríguez opinó que “estos 44,000 quintales de frijoles eran la única reserva estratégica con la que contábamos en el IHMA y están a punto de perderse”.
Por su parte, la administración pasada del IHMA se defendió: “Esos datos no coinciden con lo que nosotros entregamos mediante un acta notarial al nuevo gerente que ingresó a la institución, los datos se alejan de la realidad, eso es falso”, detalló Omar Gonzales, exgerente del IHMA.
“El IHMA es la reserva estratégica de Honduras, el único comercializador oficial que tiene es Banasupro, si llegaban a vender 2 mil quintales por mes, ese era el numero que salía del IHMA porque no puede quedarse sin granos básicos”, abonó Gonzales.
Lo sucedido representa una pérdida que supera los 85 millones de lempiras con la adquisición del grano importado desde Nicaragua que no habría recibido la rotación técnica necesaria.
Actualmente, el frijol presenta un estado de dureza tal que requiere entre dos a tres horas de fuego para ablandarse, lo que lo vuelve invendible para la población debido al alto costo en el consumo de gas, leña o energía eléctrica que implicaría prepararlo en los hogares hondureños.