  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

¡Hasta 41 grados! Los lugares con más calor este 9 de mayo en Honduras

Este 9 de mayo será uno de los días más calientes en Honduras en los últimos meses

  • Actualizado: 09 de mayo de 2026 a las 10:40
¡Hasta 41 grados! Los lugares con más calor este 9 de mayo en Honduras
1 de 10

Este 9 de mayo será uno de los días más calientes en Honduras en los últimos años, estos serán los lugares con mayores temperaturas este día.

Foto: Archivo El Heraldo
¡Hasta 41 grados! Los lugares con más calor este 9 de mayo en Honduras
2 de 10

El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que las condiciones secas y cálidas continuarán predominando este sábado -09 de mayo- en Honduras.

Foto: Archivo El Heraldo
¡Hasta 41 grados! Los lugares con más calor este 9 de mayo en Honduras
3 de 10

El departamento de Choluteca será uno de los más calientes con temperaturas máximas de 41 grados entre las 12:00 del mediodía y las 3:00 de la tarde. La mínima será de 27 grados.

Foto: Cortesía redes
¡Hasta 41 grados! Los lugares con más calor este 9 de mayo en Honduras
4 de 10

Municipios de Valle, como Nacaome, también registrará máximas de 41 grados en el mismo horarios y mínimas de 26.

Foto: Cortesía redes
¡Hasta 41 grados! Los lugares con más calor este 9 de mayo en Honduras
5 de 10

San Pedro Sula registrará temperaturas de entre 38 y 39 C° entre el mediodía a las 3 de la tarde, mínimas de 25 grados.

Foto: Cortesía redes
¡Hasta 41 grados! Los lugares con más calor este 9 de mayo en Honduras
6 de 10

Santa Bárbara alcanzará hasta 37 C° y mínimas de 23 este 9 de mayo, según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

Foto: Cortesía redes
¡Hasta 41 grados! Los lugares con más calor este 9 de mayo en Honduras
7 de 10

Puerto Cortés alcanzará máximas de 37 grados y mínimas de 25 grados.

Foto: Cortesía redes
¡Hasta 41 grados! Los lugares con más calor este 9 de mayo en Honduras
8 de 10

En tanto, municipios de Yoro registrarán máximas de 36 grados y ya por la noche y madrugada mínimas de 20.

Foto: Cortesía redes
¡Hasta 41 grados! Los lugares con más calor este 9 de mayo en Honduras
9 de 10

En la zona central, Comayagua, se registrarán máximas de 36 grados y mínimas de 22 grados.

Foto: Cortesía redes
¡Hasta 41 grados! Los lugares con más calor este 9 de mayo en Honduras
10 de 10

En tanto, en el Distrito Central habrá máximas de 33 grados y mínimas en la noche y madrugada de 19 grados.

 Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos