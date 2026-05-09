¡Hasta 41 grados! Los lugares con más calor este 9 de mayo en Honduras

Este 9 de mayo será uno de los días más calientes en Honduras en los últimos años, estos serán los lugares con mayores temperaturas este día.
El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que las condiciones secas y cálidas continuarán predominando este sábado -09 de mayo- en Honduras.
El departamento de Choluteca será uno de los más calientes con temperaturas máximas de 41 grados entre las 12:00 del mediodía y las 3:00 de la tarde. La mínima será de 27 grados.
Municipios de Valle, como Nacaome, también registrará máximas de 41 grados en el mismo horarios y mínimas de 26.
San Pedro Sula registrará temperaturas de entre 38 y 39 C° entre el mediodía a las 3 de la tarde, mínimas de 25 grados.
Santa Bárbara alcanzará hasta 37 C° y mínimas de 23 este 9 de mayo, según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
Puerto Cortés alcanzará máximas de 37 grados y mínimas de 25 grados.
En tanto, municipios de Yoro registrarán máximas de 36 grados y ya por la noche y madrugada mínimas de 20.
En la zona central, Comayagua, se registrarán máximas de 36 grados y mínimas de 22 grados.
En tanto, en el Distrito Central habrá máximas de 33 grados y mínimas en la noche y madrugada de 19 grados.