"Queríamos que sobreviviera": El último adiós a la periodista Mariela Flores

Los restos mortales de la comunicadora, cuya sonrisa se volvió un sello distintivo en los medios, fue velada en una funeraria de colonia Kennedy, durante la tarde del jueves 7 de mayo. Allí, familiares, amigos y periodistas se reunieron para homenajear a una mujer que luchó contra una enfermedad que la alejó durante varios meses de su pasión, el periodismo.