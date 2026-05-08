"Queríamos que sobreviviera": El último adiós a la periodista Mariela Flores

Familiares, amigos y compañeros de trabajo le dieron el último adiós a la periodista Mariela Flores, de 32 años, en su natal aldea La Guadalupe, ubicada en el municipio de Reitoca, departamento de Francisco Morazán, durante este viernes 8 de mayo.
Los restos mortales de la comunicadora, cuya sonrisa se volvió un sello distintivo en los medios, fue velada en una funeraria de colonia Kennedy, durante la tarde del jueves 7 de mayo. Allí, familiares, amigos y periodistas se reunieron para homenajear a una mujer que luchó contra una enfermedad que la alejó durante varios meses de su pasión, el periodismo.
"Ella descansa ahora. Con mucho dolor lo decimos, porque nosotros queríamos que sobreviviera", expresó entre lágrimas Helías Acosta, quien era el esposo de la querida periodista.
Según dieron a conocer allegados, al caer la noche del jueves, sus restos fueron trasladados hacia la casa de sus abuelos para recibir el calor de su comunidad previo al entierro.
Tras una misa de cuerpo presente, el féretro de Mariela, rodeado de flores y retratos que capturaban su esencia alegre, fue conducido al camposanto local a las 10:00 de la mañana de este viernes.
El gremio periodístico hondureño ha manifestado su pesar ante esta pérdida irreparable.
Las muestras de cariño han inundado las redes sociales, donde se le recuerda como una madre ejemplar y una profesional apasionada que siempre buscaba la excelencia en cada nota, video o transmisión que protagonizaba.
A pesar de que el último adiós ha sido reservado, allegados a la periodista dieron a conocer que al caer la tierra sobre su sepulcro, los presentes lanzaron flores y elevaron oraciones por su descanso eterno.
Aunque su voz se haya apagado físicamente, el legado de compromiso y la luz de su personalidad permanecen en la memoria de su familia y del gremio periodístico que sigue conmocionado por su partida.
Por su parte, la Corporación Televicentro y Emisoras Unidas, junto al equipo de TuNota.com, emitieron acuerdos de duelo lamentando la partida de su colaboradora.
En sus mensajes, subrayaron que Mariela Flores siempre será recordada por su huella profesional y el optimismo con el que enfrentó cada desafío.
Mariela Flores deja a dos hijos, un esposo a toda su familia devastada. Sin embargo, ahora descansa en la paz de su aldea.