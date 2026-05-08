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"Queríamos que sobreviviera": El último adiós a la periodista Mariela Flores

Familiares y colegas despidieron este viernes a Mariela Flores en Reitoca, tras una valiente batalla contra una enfermedad que apagó su voz en los medios

  • Actualizado: 08 de mayo de 2026 a las 13:44
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Familiares, amigos y compañeros de trabajo le dieron el último adiós a la periodista Mariela Flores, de 32 años, en su natal aldea La Guadalupe, ubicada en el municipio de Reitoca, departamento de Francisco Morazán, durante este viernes 8 de mayo.

Foto: redes sociales
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Los restos mortales de la comunicadora, cuya sonrisa se volvió un sello distintivo en los medios, fue velada en una funeraria de colonia Kennedy, durante la tarde del jueves 7 de mayo. Allí, familiares, amigos y periodistas se reunieron para homenajear a una mujer que luchó contra una enfermedad que la alejó durante varios meses de su pasión, el periodismo.

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"Ella descansa ahora. Con mucho dolor lo decimos, porque nosotros queríamos que sobreviviera", expresó entre lágrimas Helías Acosta, quien era el esposo de la querida periodista.

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Según dieron a conocer allegados, al caer la noche del jueves, sus restos fueron trasladados hacia la casa de sus abuelos para recibir el calor de su comunidad previo al entierro.

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Tras una misa de cuerpo presente, el féretro de Mariela, rodeado de flores y retratos que capturaban su esencia alegre, fue conducido al camposanto local a las 10:00 de la mañana de este viernes.

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El gremio periodístico hondureño ha manifestado su pesar ante esta pérdida irreparable.

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Las muestras de cariño han inundado las redes sociales, donde se le recuerda como una madre ejemplar y una profesional apasionada que siempre buscaba la excelencia en cada nota, video o transmisión que protagonizaba.

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A pesar de que el último adiós ha sido reservado, allegados a la periodista dieron a conocer que al caer la tierra sobre su sepulcro, los presentes lanzaron flores y elevaron oraciones por su descanso eterno.

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Aunque su voz se haya apagado físicamente, el legado de compromiso y la luz de su personalidad permanecen en la memoria de su familia y del gremio periodístico que sigue conmocionado por su partida.

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Por su parte, la Corporación Televicentro y Emisoras Unidas, junto al equipo de TuNota.com, emitieron acuerdos de duelo lamentando la partida de su colaboradora.

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En sus mensajes, subrayaron que Mariela Flores siempre será recordada por su huella profesional y el optimismo con el que enfrentó cada desafío.

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Mariela Flores deja a dos hijos, un esposo a toda su familia devastada. Sin embargo, ahora descansa en la paz de su aldea.

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