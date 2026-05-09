Accidente de bus deja varios lesionados en la aldea El Pajonal, Comayagua

Comayagua, Honduras.- Varias personas resultaron lesionados la madrugada de este sábado -09 de mayo- tras el volcamiento de un autobús en la carretera CA-5, a la altura de Comayagua.
El accidente se registró a las 04:45 a.m. en el kilómetro 23, en la aldea El Pajonal, cuando la unidad HRB-07A902 se salió de la vía y terminó volcada.
El autobús cubría la ruta desde la ciudad de Olanchito, Yoro, con destino hacia Tegucigalpa, según los datos preliminares del incidente vial.
Elementos del Cuerpo de Bomberos de Comayagua se desplazaron al lugar para brindar asistencia, realizando la clasificación de los pacientes bajo el protocolo de atención y coordinación de traslados.
Entre los afectados se reportaron :
1. Paciente femenina de 28 años con un trauma en el hombro izquierdo.
2. Paciente de 41 años con fuerte dolor torácico, sospecha de un neumotórax.
3. Paciente de 53 años con fractura en clavícula derecha.
4. Paciente de 22 años con herida profunda tipo incisión en ceja derecha.
5. Paciente de 27 años con posible fractura en hueso nasal.
6. Paciente de 24 años con trauma en el hombro derecho y cefalea.
7. Paciente de 27 años con fuerte dolor en la tráquea, dificultad para deglutir y hablar.
De manera preliminar, se informó que varios de los ocupantes lesionados serían miembros del Instituto Nacional Penitenciario (INP) que viajaban en la unidad al momento del accidente.
Las autoridades de tránsito y equipos de socorro continúan con las investigaciones para determinar las causas del despiste y posterior volcamiento del autobús en la CA-5.