Accidente de bus deja varios lesionados en la aldea El Pajonal, Comayagua

Comayagua, Honduras.- Varias personas resultaron lesionados la madrugada de este sábado -09 de mayo- tras el volcamiento de un autobús en la carretera CA-5, a la altura de Comayagua.

El accidente se registró a las 04:45 a.m. en el kilómetro 23, en la aldea El Pajonal, cuando la unidad HRB-07A902 se salió de la vía y terminó volcada.

El autobús cubría la ruta desde la ciudad de Olanchito, Yoro, con destino hacia Tegucigalpa, según los datos preliminares del incidente vial.