Luis Palma vuelve a marcar gol y está cerca de ser campeón en Polonia

Poznan, Polonia.- ¡Gol hondureño en Europa! Luis Palma vuelve a aparecer en el fútbol polaco para anotar el gol del empate del Lech Poznan ante el Arka Gdynia por la fecha 32 de la Liga de Polonia. El hondureño llevaba dos partidos sin ser titular y hoy volvió a tener la confianza del entrenador y no defraudó a su equipo. Lech Poznan, equipo que está a pocos puntos de ser bicampeón de Polonia, empezó perdiendo el partido en el minuto 52 con gol de Kike Hermoso.

Sin embargo, el equipo del catracho se fue al ataque y encontró la paridad con un puntazo de Luis Palma que dejó parado al arquero rival. La jugada nació con Patrik Wålemark quién aceleró la acción con un pase a Miki Ishak, y tras la intervención del defensor del Arka, Luis Palma envió el balón a la red para anotar el 1-1 del partido. "El Bicho" salió al minuto 82' y Lech Poznan no pudo remontar ante el penúltimo de la tabla de la Liga Polaca. Con este resultado, el catracho se acerca a conquistar su primer campeonato en el fútbol polaco y el octavo en su carrera.