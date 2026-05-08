La Cancillería y Cruz Roja impulsan acciones conjuntas en materia humanitaria

Tegucigalpa, Honduras.- Con el propósito de fortalecer la colaboración conjunta en materia de Derecho Internacional Humanitario (DIH), la subsecretaria de Política Exterior, Pamela Handal sostuvo una reunión de trabajo con Thalie Bareilles, jefa de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Honduras. Durante el encuentro, la subsecretaria Handal reafirmó el compromiso de Honduras con el fortalecimiento y la promoción del DIH, destacando el apego del país a los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, como instrumentos fundamentales para la protección de la dignidad humana y la preservación de la paz internacional. Asimismo, la funcionaria reconoció la labor del CICR como socio estratégico en el fortalecimiento de capacidades nacionales y regionales, así como en la difusión e implementación de los principios humanitarios.

Por su parte, la jefa de misión Thalie Bareilles compartió información sobre las iniciativas impulsadas por el CICR en el país y a nivel internacional, especialmente la iniciativa mundial para reactivar el compromiso político con el Derecho Internacional Humanitario, de la cual Honduras forma parte desde abril de 2025. Ambas partes dialogaron sobre la participación activa de Honduras en las rondas globales y regionales de consultas promovidas por el CICR y los Estados miembros de la iniciativa. Además, sobre la reunión de alto nivel prevista para diciembre de 2026 en Jordania, donde se presentarán resultados y futuras acciones para fortalecer el respeto al Derecho Internacional Humanitario.