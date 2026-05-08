  1. Inicio
  2. · Honduras

Honduras y Guatemala avanzan en agenda común de empleo y energía

El presidente Nasry Asfura y su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo, sostuvieron una reunión en Costa Rica, en el marco de la toma de posesión de Laura Fernández

  • Actualizado: 08 de mayo de 2026 a las 10:01
Honduras y Guatemala avanzan en agenda común de empleo y energía

El presidente de la República de Honduras y su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo, sostuvieron un encuentro en San José, Costa Rica, donde abordaron temas que fortalecen las relaciones entre ambos países.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-El Presidente de la República de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo una reunión bilateral con su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo, en la ciudad de San José, en el marco de la toma de posesión de la Presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado.

Durante el encuentro, ambos mandatarios dialogaron sobre temas de interés común, enfocados en el fortalecimiento del comercio regional, la inversión, reuniones binacionales en temas de energía, seguridad, integración regional, generación de empleo y el impulso de proyectos estratégicos que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos hondureños y guatemaltecos.

Asfura viajará a Costa Rica para investidura presidencial de Laura Fernández

Los jefes de Estado estuvieron acompañados por sus respectivas delegaciones oficiales.

Por parte de Honduras participó la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, mientras que por Guatemala le acompañó el Canciller, Carlos Ramiro Martínez.

En el marco de la reunión bilateral, ambos cancilleres sostuvieron un diálogo enfocado en fortalecer la cooperación diplomática y comercial entre Honduras y Guatemala.

Nasry Asfura reafirma que la relación con EE UU le conviene a Honduras

El presidente Nasry Asfura destacó la importancia de continuar trabajando en unidad como región para enfrentar los desafíos comunes y avanzar hacia una Centroamérica más competitiva y con mayores oportunidades para todos.

“Seguimos construyendo puentes de cooperación y confianza con nuestros países hermanos. Honduras y Guatemala comparten grandes retos, pero también enormes oportunidades para crecer juntos mediante el diálogo, la transparencia y el trabajo coordinado”, expresó el presidente de Honduras.

Reiteró su compromiso de promover un clima favorable para la inversión y el desarrollo económico regional, basado en la estabilidad, reglas claras y cooperación entre gobiernos.

Nasry Asfura reafirma que la relación con EE UU le conviene a Honduras

Por su parte, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, resaltó la importancia de mantener una relación cercana entre ambas naciones y fortalecer los mecanismos de integración regional.

“Guatemala y Honduras tienen una relación histórica y fraterna. Continuaremos impulsando espacios de colaboración que permitan generar bienestar, crecimiento económico y mayores oportunidades para nuestros pueblos”, manifestó el presidente Arévalo.

La reunión bilateral reafirma el compromiso de ambos gobiernos de continuar trabajando conjuntamente en iniciativas que fortalezcan la integración centroamericana y promuevan el desarrollo sostenible en la región.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias