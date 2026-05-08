Honduras y Guatemala avanzan en agenda común de empleo y energía

Tegucigalpa, Honduras.-El Presidente de la República de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo una reunión bilateral con su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo, en la ciudad de San José, en el marco de la toma de posesión de la Presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado. Durante el encuentro, ambos mandatarios dialogaron sobre temas de interés común, enfocados en el fortalecimiento del comercio regional, la inversión, reuniones binacionales en temas de energía, seguridad, integración regional, generación de empleo y el impulso de proyectos estratégicos que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos hondureños y guatemaltecos.

Los jefes de Estado estuvieron acompañados por sus respectivas delegaciones oficiales. Por parte de Honduras participó la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, mientras que por Guatemala le acompañó el Canciller, Carlos Ramiro Martínez. En el marco de la reunión bilateral, ambos cancilleres sostuvieron un diálogo enfocado en fortalecer la cooperación diplomática y comercial entre Honduras y Guatemala.

El presidente Nasry Asfura destacó la importancia de continuar trabajando en unidad como región para enfrentar los desafíos comunes y avanzar hacia una Centroamérica más competitiva y con mayores oportunidades para todos. “Seguimos construyendo puentes de cooperación y confianza con nuestros países hermanos. Honduras y Guatemala comparten grandes retos, pero también enormes oportunidades para crecer juntos mediante el diálogo, la transparencia y el trabajo coordinado”, expresó el presidente de Honduras. Reiteró su compromiso de promover un clima favorable para la inversión y el desarrollo económico regional, basado en la estabilidad, reglas claras y cooperación entre gobiernos.