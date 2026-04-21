María Elvira Salazar y embajador de Honduras en EE UU refuerzan agenda bilateral

Washington, Estados Unidos.- La congresista republicana María Elvira Salazar sostuvo una reunión con el embajador de Honduras en Estados Unidos, Roberto Flores Bermúdez, en la que abordaron temas orientados a fortalecer la cooperación bilateral entre ambos países.

El encuentro se centró en áreas estratégicas como el comercio, la seguridad y la generación de oportunidades económicas, en un contexto en el que ambas naciones buscan afianzar su relación y ampliar los mecanismos de colaboración.

A través de su perfil en la red social X (antes Twitter), Salazar calificó como un “placer” el diálogo sostenido con el diplomático hondureño, destacando la importancia de la creciente alianza entre Estados Unidos y Honduras.