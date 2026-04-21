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María Elvira Salazar y embajador de Honduras en EE UU refuerzan agenda bilateral

El encuentro se centró en áreas estratégicas como el comercio, la seguridad y la generación de oportunidades económicas, según detalló la congresista republicana

  • Actualizado: 21 de abril de 2026 a las 14:38
María Elvira Salazar y embajador de Honduras en EE UU refuerzan agenda bilateral

La representante del Senado estadounidense compartió esta imagen junto al post sobre la reunión.

Foto cortesía: X.

Washington, Estados Unidos.- La congresista republicana María Elvira Salazar sostuvo una reunión con el embajador de Honduras en Estados Unidos, Roberto Flores Bermúdez, en la que abordaron temas orientados a fortalecer la cooperación bilateral entre ambos países.

El encuentro se centró en áreas estratégicas como el comercio, la seguridad y la generación de oportunidades económicas, en un contexto en el que ambas naciones buscan afianzar su relación y ampliar los mecanismos de colaboración.

A través de su perfil en la red social X (antes Twitter), Salazar calificó como un “placer” el diálogo sostenido con el diplomático hondureño, destacando la importancia de la creciente alianza entre Estados Unidos y Honduras.

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“A medida que nuestras naciones fortalecen la cooperación en comercio, seguridad y oportunidades económicas, alianzas como esta son clave para un Hemisferio Occidental más seguro, fuerte y próspero”, expresó la legisladora.

Asimismo, manifestó su interés en continuar trabajando de manera conjunta con Honduras para alcanzar resultados concretos en beneficio de ambas poblaciones. “Espero seguir trabajando juntos y lograr resultados reales para el pueblo estadounidense y hondureño”, concluyó.

La reunión busca enfocar el interés mutuo por consolidar vínculos en temas de interés común.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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