María Elvira Salazar y embajador de Honduras en EE UU refuerzan agenda bilateral

Washington, Estados Unidos.- La congresista republicana María Elvira Salazar sostuvo una reunión con el embajador de Honduras en Estados Unidos, Roberto Flores Bermúdez, en la que abordaron temas orientados a fortalecer la cooperación bilateral entre ambos países.
El encuentro se centró en áreas estratégicas como el comercio, la seguridad y la generación de oportunidades económicas, en un contexto en el que ambas naciones buscan afianzar su relación y ampliar los mecanismos de colaboración.
A través de su perfil en la red social X (antes Twitter), Salazar calificó como un “placer” el diálogo sostenido con el diplomático hondureño, destacando la importancia de la creciente alianza entre Estados Unidos y Honduras.
“A medida que nuestras naciones fortalecen la cooperación en comercio, seguridad y oportunidades económicas, alianzas como esta son clave para un Hemisferio Occidental más seguro, fuerte y próspero”, expresó la legisladora.
Un placer reunirme con el Embajador Roberto Flores para conversar sobre la creciente alianza entre Estados Unidos y Honduras.— Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) April 21, 2026
A medida que nuestras naciones fortalecen la cooperación en comercio, seguridad y oportunidades económicas, alianzas como esta son clave para un... pic.twitter.com/DQNkgA0Z3s
Asimismo, manifestó su interés en continuar trabajando de manera conjunta con Honduras para alcanzar resultados concretos en beneficio de ambas poblaciones. “Espero seguir trabajando juntos y lograr resultados reales para el pueblo estadounidense y hondureño”, concluyó.
La reunión busca enfocar el interés mutuo por consolidar vínculos en temas de interés común.