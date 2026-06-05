Maestros y gobierno llegan a acuerdos; se suspenden las asambleas

Tegucigalpa, Honduras.-Tras varias protestas a nivel nacional, el gremio magisterial y las autoridades del Gobierno lograron este viernes 5 de junio un acuerdo, luego de la instalación de una mesa de diálogo en la que se discutieron las principales demandas del sector educativo.

En la reunión se abordaron temas relacionados con el presupuesto destinado a la educación y el incremento salarial de los docentes, puntos que habían motivado las movilizaciones en diferentes regiones del país.

El entendimiento se alcanzó en un contexto de manifestaciones simultáneas en varios puntos de Honduras, donde los maestros exigían el cumplimiento de sus derechos laborales y mejoras en sus condiciones económicas.