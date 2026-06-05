Maestros y gobierno llegan a acuerdos; se suspenden las asambleas

Tegucigalpa, Honduras.-Tras varias protestas a nivel nacional, el gremio magisterial y las autoridades del Gobierno lograron este viernes 5 de junio un acuerdo, luego de la instalación de una mesa de diálogo en la que se discutieron las principales demandas del sector educativo.
En la reunión se abordaron temas relacionados con el presupuesto destinado a la educación y el incremento salarial de los docentes, puntos que habían motivado las movilizaciones en diferentes regiones del país.
El entendimiento se alcanzó en un contexto de manifestaciones simultáneas en varios puntos de Honduras, donde los maestros exigían el cumplimiento de sus derechos laborales y mejoras en sus condiciones económicas.
Acuerdos
Entre los compromisos establecidos, las autoridades confirmaron que el aumento salarial será aplicado de manera normal en la planilla correspondiente al mes de junio.
Asimismo, se informó que el ajuste tendrá carácter retroactivo desde mayo, aunque el pago correspondiente a ese mes será acreditado hasta septiembre.
De igual forma, se anunció que la proyección del decimocuarto mes de salario será incorporada en la planilla de julio, brindando un alivio económico adicional a los maestros del país.
Según los acuerdos alcanzados, el incremento salarial contempla 1,500 lempiras al sueldo base, además de beneficios complementarios que incluyen 300 lempiras por calificación académica, 100 lempiras por cada quinquenio acumulado, 100 lempiras por cargo directivo y 100 lempiras para quienes laboran en zonas fronterizas.
En cuanto al zonaje, las autoridades detallaron que se mantiene un beneficio de 1,500 lempiras para los docentes que cumplen con los requisitos establecidos en este concepto.
Tras estos avances, los representantes magisteriales hicieron un llamado a los educadores a retomar sus labores con normalidad mientras se ejecutan los pagos acordados.