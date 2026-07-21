Uno a uno murieron: ¿Quiénes eran los cuatro hondureños ahogados en un río de Ohio, EEUU?

Según versiones brindadas al canal HCH por José Reyes, quien aseguró que una de las fallecidas es cuñada de uno de sus hermanos y quien también reside en Estados Unidos; el salvadoreño que trabajaba con uno de los hombres fallecidos fue el primero en ingresar al agua, al ver que se estaba ahogando, uno de los hondureños se lanzó al agua para auxiliarlo.