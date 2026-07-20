"El Mayo" Zambada condenado en EEUU: el ascenso y caída del narcotraficante mexicano

Zambada nació en Sinaloa, México, y desde joven se dedicó a las labores agrícolas. A partir de la década de 1980 comenzó a colaborar con el Cártel de Guadalajara y posteriormente con el Cártel de Juárez, que en ese momento era liderado por Armando Carrillo Fuentes, conocido como "El Señor de los Cielos", debido a la gran cantidad de avionetas que utilizaba para transportar droga.