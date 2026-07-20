"El Mayo" Zambada condenado en EEUU: el ascenso y caída del narcotraficante mexicano

Ismael "El Mayo" Zambada fue condenado este lunes 20 de julio a cadena perpetua por el juez de distrito estadounidense Brian M. Cogan. Pero, ¿quién es el narcotraficante mexicano que durante décadas estuvo al frente del Cártel de Sinaloa?
"El Mayo" fue un temido narcotraficante que durante cuatro décadas lideró el tráfico de fentanilo, cocaína y otras drogas hacia Estados Unidos por parte del Cártel de Sinaloa, además de ser señalado por ordenar actos de violencia para proteger su organización criminal.
El pasado 25 de agosto de 2025 se declaró culpable de varios delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.
Zambada nació en Sinaloa, México, y desde joven se dedicó a las labores agrícolas. A partir de la década de 1980 comenzó a colaborar con el Cártel de Guadalajara y posteriormente con el Cártel de Juárez, que en ese momento era liderado por Armando Carrillo Fuentes, conocido como "El Señor de los Cielos", debido a la gran cantidad de avionetas que utilizaba para transportar droga.
Tras la muerte de "El Señor de los Cielos", "El Mayo" Zambada creó su propia organización conocida como el Cártel de Sinaloa, una estructura criminal que durante años fue liderada junto a Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Mientras "El Mayo" extendía su poder, Estados Unidos ya lo tenía en la mira, al punto de ofrecer una recompensa de 15 millones de dólares por información que permitiera su captura.
Tras la captura y caída de "El Chapo" Guzmán, Zambada quedó como uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa junto con los hijos del antiguo capo, conocidos como "Los Chapitos".
¿Cómo fue su captura? El 25 de julio de 2024, "El Mayo" Zambada viajó en un avión privado desde México hasta El Paso, Texas, acompañado por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de "El Chapo" Guzmán. Una vez en territorio estadounidense, ambos fueron arrestados.
Durante el juicio en el que fue condenado a cadena perpetua, Zambada leyó una carta en la que pidió perdón por sus actos a las personas y familias afectadas, además de instar a los jóvenes a evitar "cometer los mismos errores" que él.
"Ismael Zambada García pasó casi cuatro décadas envenenando a comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de dólares en ganancias y ordenando el asesinato de cualquiera que se interpusiera en su camino. Hoy, ese capítulo se cierra definitivamente", declaró el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr.