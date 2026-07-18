Rechazó a su acosador durante meses y la asesinó: caso de Rosa Mayerly Olaya

El crimen de Rosa Mayerly Olaya, joven asesinada dentro de su lugar de trabajo en Soacha, Cundinamarca, Colombia, ha generado indignación tras conocerse el acoso y hostigamiento que habría sufrido la víctima antes de ser asesinada. Aquí los detalles.
El hecho ocurrió el pasado domingo -12 de julio de 2026- en el almacén Homecenter, donde Rosa Mayerly Olaya, una mujer de 29 años, laboraba desde hacía cinco años. Ella era madre de un niño de 11 años.
Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, Rosa fue atacada con un arma cortopunzante por Óscar Giovanny Marulanda, de 45 años, quien fue detenido en el sitio por trabajadores y clientes del establecimiento.
De acuerdo con las autoridades, el ataque ocurrió mientras Rosa cumplía con sus labores. La joven recibió varias heridas y, aunque fue trasladada de emergencia a un centro asistencial de Soacha, falleció debido a la gravedad de las lesiones.
La investigación reveló que Marulanda no era pareja sentimental de la víctima, como inicialmente se había señalado. Familiares de la mujer aclararon que el hombre era un compañero de trabajo que, presuntamente, comenzó a insistir en mantener una relación con ella, pero ella rechazó sus pretensiones.
Su hermana, Maira Yulieth Caballero Olaya, explicó que la víctima fue hostigada durante varios meses. “Era un hombre que la pretendía, la acosaba, la seguía, andaba detrás de ella. Al ver que ella le dijo ‘no’, obsesionado, llegó a su trabajo e hizo lo que hizo: la mató”, declaró.
Según la Fiscalía, el agresor conoció a Rosa en febrero de este año en el almacén donde ambos trabajaban y, desde entonces, habría intentado iniciar una relación sentimental con ella. Sin embargo, la negativa de la mujer habría desencadenado una conducta de acoso constante.
Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía señaló que el procesado habría desarrollado una “clara obsesión” hacia Rosa y que llegó a verla como un "objeto de su propiedad".
La Policía Nacional tuvo que intervenir en dos ocasiones para acompañar a Rosa en sus desplazamientos entre su vivienda y el lugar de trabajo, debido a los seguimientos del hombre.
La Fiscalía también indicó que, antes del crimen, el señalado agresor habría buscado a Rosa en diferentes lugares. Según la investigación, el 10 de mayo y el 5 de junio habría acudido a las viviendas de familiares y personas cercanas a la mujer para intentar localizarla.
El día del crimen, las autoridades establecen que el hombre llegó hasta el establecimiento comercial y esperó a que Mayerly pudiera atenderlo, la apartó del área donde se encontraba trabajando y posteriormente la atacó con el arma blanca.
Tras la captura, Óscar Marulanda fue presentado ante un juez de control de garantías, quien le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial por el delito de feminicidio agravado.