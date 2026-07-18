Horario de verano permanente en EE UU: ¿qué implicaría para la salud y economía?

Sin embargo, expertos en cronobiología de la American Academy of Sleep Medicine advierten de que fijar de forma permanente el horario de verano, con amaneceres más tardíos, altera los ritmos circadianos e incrementa la somnolencia matutina. Por ello, si se opta por un solo horario, recomiendan mantener el tiempo estándar -al que ingresamos cuando se atrasan los relojes en otoño- para asegurar más luz natural a primera hora del día.