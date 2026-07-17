La pateó por no entregar un pedido: Jorge Octavio Cortés, empresario acusado de agredir a recepcionista

El empresario Jorge Cortés es investigado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) tras ser señalado de agredir física y verbalmente a una recepcionista del hotel Park Life Paradox, ubicado en Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa. Aquí los detalles:
De acuerdo con el testimonio de la trabajadora, el conflicto comenzó cuando Jorge Octavio Cortés Jiménez, empresario ligado al sector inmobiliario de Sinaloa, se molestó porque un pedido solicitado mediante WhatsApp no podría ser entregado ese mismo día.
La recepcionista afirmó que, mientras mantenía una videollamada con su jefa, Cortés Jiménez le exigió entregar su teléfono, lo que derivó en un forcejeo.
La víctima denunció que el empresario le arrebató los celulares, los lanzó al suelo y la sujetó del cabello para tirarla al piso.
En el video se observa el escenario donde, además, se capta cuando recibió varias patadas y golpes, uno de ellos en el rostro, cuando ya se encontraba de rodillas.
La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos ocurridos, mientras agentes de la Policía de Investigación realizan diligencias para localizar al empresario.
Jorge Octavio Cortés Jiménez ha desarrollado su trayectoria en los sectores inmobiliario, financiero y legal, principalmente en Mazatlán, Sinaloa.
De acuerdo con información pública, es representante legal y administrador de Grupo Universal Inmobiliario y de Industrias, S.A. de C.V., empresa vinculada con proyectos como Torre Triana y Coto Munich, además de la firma Kapitalizer.
También se desempeñó como presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Mazatlán (ADIM) y formó parte del Consejo Municipal de Seguridad Pública de ese municipio en representación del sector inmobiliario. Sin embargo, este incidente manchó su perfil profesional.
Octavio Cortés ha sido mencionado en denuncias relacionadas con desarrollos inmobiliarios en Mazatlán. De acuerdo con denunciantes, algunos proyectos no fueron concluidos en los términos ofrecidos, situación que derivó en procedimientos civiles, mercantiles y penales promovidos por compradores e inversionistas.