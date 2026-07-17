Salió de viaje y murió tras ataque de neumonía: Mauro Menéndez, hijo de la actriz Aylín Mujica

Mauro Menéndez falleció luego de sufrir complicaciones de salud durante un viaje que realizó para asistir a un evento deportivo. Aquí los detalles:
De acuerdo con los reportes,Mauro Menéndez, conocido en el ámbito musical como MAAHEZ, viajó a la isla caribeña para presenciar un juego de béisbol, pese a que atravesaba un cuadro de neumonía.
La comunicadora señaló que la actriz le había recomendado no realizar el viaje y priorizar su recuperación, pero pese a ello decidió viajar.
Mauro presentó dificultades para respirar tras realizar actividad física en Barbados, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital, donde recibió atención médica.
Sin embargo, falleció debido a complicaciones de salud, según la información reportada.
Aunque hasta el momento no existe un comunicado oficial sobre la causa de su muerte, medios de comunicación indican que el joven habría sufrido un infarto tras complicaciones derivadas de la neumonía.
Al momento de conocer la noticia, Aylín Mujica se encontraba en Bogotá, Colombia, donde participa en las grabaciones del programa "Top Chef VIP", por lo que suspendió sus compromisos laborales y viajó de inmediato a Barbados para realizar los trámites legales correspondientes.
Su padre, el músico cubano Osamu Menéndez, expresó su dolor a través de un mensaje publicado en redes sociales.
"Perdónenme, no puedo hablar; mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus mensajes de condolencias", escribió el artista.
Mauro Menéndez nació en 1993, fruto del matrimonio entre Aylín Mujica y Osamu Menéndez.
Aunque mantuvo un perfil mucho más discreto que el de sus padres, desarrolló una carrera como DJ y productor musical.
La cadena Telemundo, donde trabaja la actriz, expresó sus condolencias a la familia mediante un mensaje en redes sociales y pidió respeto a su privacidad mientras atraviesan este difícil momento.