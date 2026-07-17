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Caso de Rubí Villarreal, la joven asesinada frente a una florería en Culiacán, Sinaloa

Hombres desconocidos y armados llegaron hasta el lugar donde se encontraba la joven y, sin mediar palabra, comenzaron a dispararle hasta quitarle la vida

  • Actualizado: 17 de julio de 2026 a las 15:36
Caso de Rubí Villarreal, la joven asesinada frente a una florería en Culiacán, Sinaloa
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Familiares llegaron a identificar el cuerpo de la joven Rubí Villarreal, quien fue asesinada a balazos la tarde del lunes -13 de julio- frente a una florería en la colonia Tierra Blanca, en Culiacán, Sinaloa. Aquí los detalles:

 Foto: Redes sociales
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Rubí Delaine Villarreal Jiménez, de 23 años, tenía su domicilio en el fraccionamiento Alameda y trabajaba en un salón de belleza de la ciudad.

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El ataque ocurrió frente a una florería ubicada sobre la avenida Álvaro Obregón, entre las calles Abogados y Agricultores, justo frente a la escuela primaria Agustina Ramírez.

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Según los reportes policiales, la joven se encontraba sentada en un banco ubicado en el exterior del establecimiento cuando fue sorprendida por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones y luego huyeron del lugar.

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Tras recibir el reporte a través de la línea de emergencias, paramédicos se desplazaron hasta la escena para brindarle asistencia médica.

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Sin embargo, al revisarla confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de sus heridas.

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Agentes de la Fiscalía General del Estado y peritos realizaron las diligencias correspondientes en el lugar para recabar evidencias que contribuyan a esclarecer el crimen.

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El cuerpo de Rubí Delaine fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde permaneció bajo resguardo hasta que sus familiares acudieron a identificarla oficialmente durante el transcurso del martes.

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La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación por el homicidio con el objetivo de establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables del crimen.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por este caso, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el asesinato.

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