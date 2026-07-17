Caso de Rubí Villarreal, la joven asesinada frente a una florería en Culiacán, Sinaloa

Familiares llegaron a identificar el cuerpo de la joven Rubí Villarreal, quien fue asesinada a balazos la tarde del lunes -13 de julio- frente a una florería en la colonia Tierra Blanca, en Culiacán, Sinaloa. Aquí los detalles:
Rubí Delaine Villarreal Jiménez, de 23 años, tenía su domicilio en el fraccionamiento Alameda y trabajaba en un salón de belleza de la ciudad.
El ataque ocurrió frente a una florería ubicada sobre la avenida Álvaro Obregón, entre las calles Abogados y Agricultores, justo frente a la escuela primaria Agustina Ramírez.
Según los reportes policiales, la joven se encontraba sentada en un banco ubicado en el exterior del establecimiento cuando fue sorprendida por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones y luego huyeron del lugar.
Tras recibir el reporte a través de la línea de emergencias, paramédicos se desplazaron hasta la escena para brindarle asistencia médica.
Sin embargo, al revisarla confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de sus heridas.
Agentes de la Fiscalía General del Estado y peritos realizaron las diligencias correspondientes en el lugar para recabar evidencias que contribuyan a esclarecer el crimen.
El cuerpo de Rubí Delaine fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde permaneció bajo resguardo hasta que sus familiares acudieron a identificarla oficialmente durante el transcurso del martes.
La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación por el homicidio con el objetivo de establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables del crimen.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por este caso, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el asesinato.