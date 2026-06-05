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Dirigente asegura que ningún grupo campesino está involucrado en invasiones de tierra

Durante una reunión con autoridades del INA, dirigentes campesinos analizaron la situación del sector, incluyendo la violencia registrada en el Bajo Aguán

  • Actualizado: 05 de junio de 2026 a las 16:37
Dirigente asegura que ningún grupo campesino está involucrado en invasiones de tierra

El encuentro también abordó acciones para fortalecer el agro hondureño y garantizar la seguridad jurídica en el campo.

 Foto: INA.

Tegucigalpa, Honduras.- El Secretario General de la Confederación Nacional de Campesinos (CNC), Elías Villalta, dio a conocer que ningún grupo campesino perteneciente a organizacion está involucrado en invasiones de tierras en el país.

Villalta destacó que "los verdaderos campesinos trabajan de manera organizada, respetando la ley y luchando por el acceso a la tierra mediante los procesos legales correspondientes, demostrando así el compromiso del sector campesino con la paz, el trabajo y la producción nacional".

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Villalta y otros dirigentes de organizaciones campesinas se reunieron con el ministro-director del Instituto Nacional Agrario (INA) Javier Talabera, para analizar la problemática en el sector agrario de Honduras.

Entre otros temas que discutieron fueron los hechos violentos ocurridos en el Bajo Aguán donde 20 personas fueron asesinadas en una finca de palma africana en el sector de Rigores en el municipio de Trujillo, Colón.

Las autoridades del INA buscan que el sector agrario se fortalezca y se respete la seguridad jurídica en el campo.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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