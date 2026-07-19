Así conquistó España su segunda Copa del Mundo: el recorrido del campeón 2026

España es campeón del mundo por segunda vez en su historia, con un camino plagado de momentos complicados, victorias sufridas y grandes exhibiciones en las instancias finales del torneo.
"La Roja" arrancó el Mundial 2026 con un decepcionante 0-0 contra la debutante Cabo Verde, empate que encendió las alarmas en el campamente europeo.
Unos días más tarde, el 21 de junio, España derrotó a Arabia Saudita con un contundente 4-0, reconduciendo su camino a 16avos de Final.
Y en la última jornada del Grupo H, España venció a Uruguay con un solitario gol de Alex Baena, asegurando el liderato de la zona.
Ya en 16avos de Final, "La Roja" se vio las caras con Austria, al cual derrotó por 3-0, avanzando a los Octavos de Final contra una de las favoritas a llevarse el título: la Portugal de Cristiano Ronaldo.
Y es aquí donde aparece el factor "Mikel Merino" con el gol de la clasificación en las últimas jugadas del partido, tal y como sucedió en la Eurocopa 2024 contra Alemania.
Cuartos de Final y una barrera que, históricamente, se le dificulta a España, pero en el Mundial 2026, los goles de Fabián Ruíz y un inspirado Merino, clasificaron a "La Roja" para Semifinales.
En esa instancia esperaba la Francia de Kylian Mbappé, una máquina de hacer goles que se quedó en cero gracias a la gran defensa española, que jugaría su segunda Final en 16 años.
La Gran Final contra la vigente campeona del mundo, escenario que España resolvió en los tiempos extras con un agónico gol de Ferran Torres al minuto 106.
España, con un solo gol recibido en todo el Mundial (récord de la competición), coronó el proyecto de Luis de la Fuente con el título más importante, que se suma a la Nations League 2023 y la Eurocopa 2024.