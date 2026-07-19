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Así conquistó España su segunda Copa del Mundo: el recorrido del campeón 2026

España firmó una campaña inolvidable en el Mundial 2026: superó cada fase del torneo y derrotó a Argentina en la Final para conquistar su segundo título

  • Actualizado: 19 de julio de 2026 a las 15:56
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España es campeón del mundo por segunda vez en su historia, con un camino plagado de momentos complicados, victorias sufridas y grandes exhibiciones en las instancias finales del torneo.

 Foto: EFE
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"La Roja" arrancó el Mundial 2026 con un decepcionante 0-0 contra la debutante Cabo Verde, empate que encendió las alarmas en el campamente europeo.

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Unos días más tarde, el 21 de junio, España derrotó a Arabia Saudita con un contundente 4-0, reconduciendo su camino a 16avos de Final.

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Y en la última jornada del Grupo H, España venció a Uruguay con un solitario gol de Alex Baena, asegurando el liderato de la zona.

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Ya en 16avos de Final, "La Roja" se vio las caras con Austria, al cual derrotó por 3-0, avanzando a los Octavos de Final contra una de las favoritas a llevarse el título: la Portugal de Cristiano Ronaldo.

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Y es aquí donde aparece el factor "Mikel Merino" con el gol de la clasificación en las últimas jugadas del partido, tal y como sucedió en la Eurocopa 2024 contra Alemania.

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Cuartos de Final y una barrera que, históricamente, se le dificulta a España, pero en el Mundial 2026, los goles de Fabián Ruíz y un inspirado Merino, clasificaron a "La Roja" para Semifinales.

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En esa instancia esperaba la Francia de Kylian Mbappé, una máquina de hacer goles que se quedó en cero gracias a la gran defensa española, que jugaría su segunda Final en 16 años.

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La Gran Final contra la vigente campeona del mundo, escenario que España resolvió en los tiempos extras con un agónico gol de Ferran Torres al minuto 106.

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España, con un solo gol recibido en todo el Mundial (récord de la competición), coronó el proyecto de Luis de la Fuente con el título más importante, que se suma a la Nations League 2023 y la Eurocopa 2024.

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