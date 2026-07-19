Golpes, tristeza de Messi y Argentina luego de perder la final del Mundial 2026 ante España

La final del Mundial Untied 2026 estuvo manchada por el problema que tuvieron los jugadores de España contra los de Argentina, Leandro Paredes fue uno de ellos
Leandro Paredes llegó sin mediar palabras a empujar, patear y tomar del cuello a Eric García, algo que no le gustó a Gavi que fue a defender a su compañero aunque le saliera caro.
El final del partido entre España y Argentina se salió de control con un problema entre Leandro Paredes primero ante Eric García y luego ante Gavi
Leandro Paredes se le fue con todo a Gavi, le rozó la cara y lo tiró al suelo, estuvo cerca de que todo se saliera de control.
Leandro Paredes (c) de Argentina empuja a Gavi de España al finalizar el partido de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en Nueva Jersey
Hasta Lionel Escaloni llegó al zafarrancho a intentar separar lo que estaba ocuerriendo, aunque poco o nada hizo porque Paredes aprovechó que tuvo a Gavi solo.
Lionel Messi no ocultó su tristeza luego de perder su segunda final en una Copa del Mundo y solo se sentó mientras veía a España celebrar.
Emiliano Martínez fue figura de Argentina, se lució cuando pudo, pero no pudo detener el zapatazo de Ferrán Torres que sentenció la final del Mundial 2026
Jugadores de Argentina se lamenta este domingo, al finalizar el partido de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en Nueva Jersey
Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi y Giuliano Simeone reaccionan al perder la final del Mundial de la FIFA 2026 este domingo, frente a España en el estadio MetLife en East Rutherford
Lionel Messi terminó entre lágrimas luego de no poder conseguir su segunda copa en un Mundil al perder con Argentina ante España en New Jersey