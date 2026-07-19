No solo la Copa: estos son los millonarios premios que recibirá el campeón del Mundial 2026

La selección que conquiste este domingo 19 de julio el Mundial 2026 no solo escribirá su nombre en la historia del fútbol. Además de levantar el trofeo más prestigioso del planeta, el nuevo campeón regresará a casa con una serie de premios que incluyen medallas, exclusivos anillos conmemorativos y un millonario incentivo económico otorgado por la FIFA.
Argentina y España disputan la gran final con un mismo objetivo: conquistar la Copa del Mundo. Sin embargo, el equipo que logre imponerse también recibirá un paquete de reconocimientos sin precedentes, preparado por la FIFA para premiar el esfuerzo realizado a lo largo del torneo.
El principal símbolo será, como ha ocurrido desde hace décadas, el trofeo de la Copa Mundial, que será entregado al capitán del equipo campeón durante la ceremonia de premiación, en uno de los momentos más esperados por millones de aficionados alrededor del mundo.
Junto al trofeo, todos los integrantes del plantel recibirán las tradicionales medallas de campeón, un reconocimiento reservado únicamente para quienes logran conquistar el torneo más importante del fútbol internacional.
La gran novedad del Mundial 2026 será la entrega, por primera vez en la historia del torneo, de anillos de campeón.
Inspirados en las grandes ligas deportivas de Estados Unidos, estos exclusivos anillos fueron incorporados por la FIFA para reconocer a los futbolistas y miembros del cuerpo técnico que levanten la Copa.
En total, la FIFA mandó a elaborar 30 anillos personalizados para el equipo campeón. Cada pieza fue diseñada especialmente para esta edición del Mundial y busca convertirse en un recuerdo permanente de la conquista, al igual que ocurre con los campeones de la NFL, la NBA y otros grandes eventos deportivos.
Además del valor simbólico, estos anillos representan uno de los cambios más llamativos introducidos en la Copa del Mundo de 2026, una edición que ha marcado varios hitos, entre ellos la participación de 48 selecciones y la organización conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.
A todos esos reconocimientos se suma un importante premio económico. La selección campeona recibirá 51 millones de dólares, una cifra que forma parte de la histórica bolsa de premios aprobada por la FIFA para esta Copa del Mundo.
En total, el organismo rector del fútbol destinó 871 millones de dólares para repartir entre las 48 selecciones participantes, estableciendo un nuevo récord en la historia del torneo.
Ese monto aumentó en más de 100 millones de dólares respecto a la planificación inicial, luego de que varias federaciones solicitaran apoyo para afrontar los elevados costos de un Mundial disputado en tres países.
Aunque los 51 millones de dólares representan una recompensa extraordinaria, la cifra sigue siendo inferior a algunas operaciones que mueve actualmente el fútbol de clubes.
Como ejemplo, el reciente fichaje del joven defensor croata Luka Vušković por el Brighton superó el monto que recibirá el campeón del mundo.
Sin embargo, para cualquier futbolista, ningún premio económico se compara con levantar la Copa del Mundo y quedar inmortalizado entre los campeones del fútbol internacional.