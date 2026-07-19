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Tensión total: hondureños vivieron con intensidad la final del Mundial entre España y Argentina

Restaurantes, centros comerciales y locales se encuentran a reventar de hondureños que llegaron desde temprano para poder ver en pantallas gigantes la gran final entre España y Argentina

  • Actualizado: 19 de julio de 2026 a las 15:35
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Rostros concentrados, gritos y una tensión total se sintió en el ambiente que vivieron los hondureños que apoyaban a las dos selecciones que hoy disputaron la Copa del Mundo: España y Argentina. Así fueron captados algunos de los aficionados.

 Foto: Edwin Romero| EL HERALDO
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La esperada final del Mundial 2026 entre España y Argentina paralizó este domingo a miles de hondureños, quienes siguieron con emoción cada minuto del encuentro disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

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Desde los más pequeños hasta los más grandes, nadie se quiso perder la gran final que este domingo definió al nuevo campeón del mundo.

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Desde horas antes del pitazo inicial, familias, grupos de amigos y aficionados se reunieron en hogares, restaurantes, bares y centros comerciales para disfrutar del partido.

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Las bellas hondureñas, portando la camiseta de la selección de Argentina, engalanaron también el ambiente y captaron la atención en los centros comerciales.

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En distintos puntos de Tegucigalpa y San Pedro Sula, establecimientos con pantallas gigantes recibieron a decenas de clientes que aprovecharon la jornada para compartir el histórico duelo.

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Con la bandera marcada en su rostro y una mirada fija en cada movimiento del partido, esta hondureña vivió con total tensión el primer tiempo del encuentro.

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Aunque Honduras no clasificó a la Copa del Mundo, el interés por la final fue evidente entre los aficionados, quienes se dividieron entre quienes apoyaban a la selección española y quienes alentaban a la vigente campeona del mundo, Argentina.

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Rostros de alegría y celebración se vivieron en estas familias que, además de disfrutar del partido.

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Cada minuto o segundo fue decisivo en esta final. Los hondureños no apartaron la mirada de las pantallas ni un momento y hasta se observó una total concentración durante el encuentro.

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Otra bella hondureña llegó al centro comercial para presenciar este gran duelo.

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Unos gritan el gol y otros se ponen las manos en la cabeza, viviendo la tensión del partido. Finalmente, tras los tiempos extras, España se lleva la gran Copa del Mundo con un 1-0 ante Argentina.

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