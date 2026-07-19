Tensión total: hondureños vivieron con intensidad la final del Mundial entre España y Argentina

Rostros concentrados, gritos y una tensión total se sintió en el ambiente que vivieron los hondureños que apoyaban a las dos selecciones que hoy disputaron la Copa del Mundo: España y Argentina. Así fueron captados algunos de los aficionados.
La esperada final del Mundial 2026 entre España y Argentina paralizó este domingo a miles de hondureños, quienes siguieron con emoción cada minuto del encuentro disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.
Desde los más pequeños hasta los más grandes, nadie se quiso perder la gran final que este domingo definió al nuevo campeón del mundo.
Desde horas antes del pitazo inicial, familias, grupos de amigos y aficionados se reunieron en hogares, restaurantes, bares y centros comerciales para disfrutar del partido.
Las bellas hondureñas, portando la camiseta de la selección de Argentina, engalanaron también el ambiente y captaron la atención en los centros comerciales.
En distintos puntos de Tegucigalpa y San Pedro Sula, establecimientos con pantallas gigantes recibieron a decenas de clientes que aprovecharon la jornada para compartir el histórico duelo.
Con la bandera marcada en su rostro y una mirada fija en cada movimiento del partido, esta hondureña vivió con total tensión el primer tiempo del encuentro.
Aunque Honduras no clasificó a la Copa del Mundo, el interés por la final fue evidente entre los aficionados, quienes se dividieron entre quienes apoyaban a la selección española y quienes alentaban a la vigente campeona del mundo, Argentina.
Rostros de alegría y celebración se vivieron en estas familias que, además de disfrutar del partido.
Cada minuto o segundo fue decisivo en esta final. Los hondureños no apartaron la mirada de las pantallas ni un momento y hasta se observó una total concentración durante el encuentro.
Otra bella hondureña llegó al centro comercial para presenciar este gran duelo.
Unos gritan el gol y otros se ponen las manos en la cabeza, viviendo la tensión del partido. Finalmente, tras los tiempos extras, España se lleva la gran Copa del Mundo con un 1-0 ante Argentina.