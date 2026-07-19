Los mejores récords que nos dejó el Mundial 2026

El Mundial 2026 no solo coronó al nuevo campeón, también quedó marcado por una serie de récords históricos que ampliaron la grandeza de las Copas del Mundo.
Comenzamos con Lionel Messi, que además de consolidarse como el máximo asistidor en la historia de los mundiales con 12 pases de gol, también se convirtió en el primer jugador que disputa tres finales del Mundo como titular.
Cristiano Ronaldo anotó su noveno gol contra Uzbekistán, hilando seis mundiales consecutivos marcando, el único jugador en presumir dicha marca.
Por su parte, Kylian Mbappé se convirtió en el primer futbolista en anotar ocho o más goles en dos mundiales diferentes (Qatar 2022 y United 2026).
Con sus dos asistencias ante Inglaterra, Michael Olise superó a Pelé como el jugador con más pases de gol en una sola edición de Mundial (siete).
El Mundial 2026 fue de los porteros, con Vozinha y Cabo Verde como sus máximos exponentes, al igualar en noventa minutos contra las dos selecciones finalistas de la Copa del Mundo.
Además, Eloy Room de Curazao realizó la mayor cantidad de paradas en un partido del Mundial con 15 atajadas, igualando lo logrado por Tim Howard en Brasil 2014.
Y Unai Simón se convirtió en el portero con la mayor cantidad de minutos jugados sin recibir un gol con 609, superando la marca del italiano Walter Zenga en Italia 1990.
Finalizando con la cantidad de espectadores en los estadios, dejando atrás el récord establecido en Estados Unidos 1994 con más de seis millones de aficionados en las gradas.
Entre actuaciones memorables, hazañas inesperadas y marcas que desafiaron el paso del tiempo, el Mundial 2026 dejó una colección de récords que ya forman parte de la historia mundialista.