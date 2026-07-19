De estar preso a dirigir la final del Mundial 2026: ¿Quién es Slavko Vinčić, el árbitro del España vs Argentina?

Mientras Argentina y España protagonizan la esperada final del Mundial 2026 en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, un hombre también acapara parte de la atención de millones de aficionados alrededor del planeta. Se trata del árbitro esloveno Slavko Vinčić, el encargado de impartir justicia en el partido que definirá al nuevo campeón del mundo.
La FIFA depositó en el colegiado europeo la responsabilidad de dirigir el compromiso más importante del torneo, una designación reservada únicamente para los árbitros que demostraron el mejor desempeño durante la Copa del Mundo. A sus 46 años, Vinčić recibe así el mayor reconocimiento de toda su carrera profesional.
El nombramiento fue realizado por el Comité de Árbitros de la FIFA, presidido por el italiano Pierluigi Collina, luego de evaluar el rendimiento de los jueces a lo largo del campeonato. La elección confirma la confianza que tanto la FIFA como la UEFA han depositado en el árbitro durante los últimos años.
El esloveno forma parte del panel de árbitros internacionales de la FIFA desde 2010 y, con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los jueces más respetados del fútbol europeo. Su experiencia en partidos de alta exigencia fue uno de los principales argumentos para recibir la designación de la gran final.
Antes de llegar al Mundial 2026, Vinčić ya había dirigido algunos de los encuentros más importantes del fútbol internacional. En 2022 estuvo al frente de la final de la Europa League entre Eintracht Frankfurt y Rangers, mientras que en 2024 impartió justicia en la final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund.
Durante la presente Copa del Mundo también tuvo participación en varios encuentros de alto nivel. Arbitró los partidos entre Brasil y Marruecos, Jordania frente a Argelia y el duelo entre México y Ecuador, compromiso en el que aplicó una de las nuevas disposiciones reglamentarias implementadas por la FIFA.
Vinčić tampoco es un desconocido para las dos selecciones que disputan el título. En el Mundial de Catar 2022 fue el árbitro de la inesperada derrota de Argentina frente a Arabia Saudita durante la fase de grupos. En el caso de España, el historial bajo su arbitraje resulta favorable, con tres victorias y dos empates en cinco compromisos dirigidos.
La terna arbitral que lo acompaña en esta final está integrada por sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič como árbitros asistentes. Además, el jordano Adham Makhadmeh cumple funciones como cuarto árbitro, mientras que Mohammed Al-Khalef fue designado como asistente de reserva.
Aunque hoy es considerado uno de los mejores árbitros del continente europeo, su nombre también estuvo envuelto en un episodio extradeportivo en 2020.
Vinčić fue retenido temporalmente durante un operativo policial en Bosnia y Herzegovina, donde las autoridades investigaban una red vinculada al narcotráfico y la prostitución.
El árbitro aseguró desde el primer momento que había asistido al lugar tras aceptar una invitación para un almuerzo de negocios y negó cualquier relación con las actividades investigadas. Tras rendir declaración fue liberado sin cargos y nunca se comprobó su participación en hechos delictivos, por lo que continuó desarrollando su carrera con normalidad en las principales competiciones organizadas por la UEFA y la FIFA.
Seis años después de aquel episodio, el juez esloveno escribe el capítulo más importante de su trayectoria profesional. Las imágenes difundidas por la FIFA mostraron la emoción de Vinčić al conocer que sería el encargado de dirigir la final del Mundial 2026, una designación reservada para un reducido grupo de árbitros y que confirma el prestigio que ha construido a nivel internacional.