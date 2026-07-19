De estar preso a dirigir la final del Mundial 2026: ¿Quién es Slavko Vinčić, el árbitro del España vs Argentina?

Antes de llegar al Mundial 2026, Vinčić ya había dirigido algunos de los encuentros más importantes del fútbol internacional. En 2022 estuvo al frente de la final de la Europa League entre Eintracht Frankfurt y Rangers, mientras que en 2024 impartió justicia en la final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund.