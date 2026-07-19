La infaltable Shakira, Madonna, BTS y hasta Justin Bieber: el show de medio tiempo del Mundial 2026

Uno de los momentos que más levantó pasiones fue la interpretación de 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial, a cargo de Shakira y el cantante nigeriano Burna Boy, que hicieron bailar al Metlife. Estuvieron acompañados por los ganadores del concurso Dai Dai Challenge y por el grupo ugandés Ghetto Kids, conocido por sus coreografías virales.