Goleadores Mundial 2026: Mbappé da batacazo a Messi en la Bota de Oro y lo deja sin récords

Kylian Mbappé dejó sin récords personales a Lionel Messi, quien perdió la final de la Copa del Mundo ante España. El 10 argentino al final no obtuvo lo que quería con la Albiceleste.
Ferran Torres le dio la victoria a España en los tiempos extras, marcando el gol de la victoria al minuto 106.
Kylian Mbappé quedó de manera solitaria como el máximo goleador en la historia de los Mundiales: 22 goles en 22 partidos. Además, el francés terminó como el máximo anotador de esta Copa del Mundo con 10 dianas.
El 10 argentino terminó con 21 goles en la historia de Copas del Mundo y 8 en este Mundial. Al final se quedó sin Bota de Oro del presente Mundial ni logró retener el récord histórico.
El delantero noruego Erling Haaland que fue eliminado con Noruega en cuartos de final terminó el certamen con 7 goles.
Jude Bellingham fue suplente en el partido por el tercer lugar ante Francia, ingresó y anotó un gol, terminando la Copa del Mundo empatado con Haaland con 7 anotaciones.
Ousmane Dembélé también fue suplente, en este caso con Francia, marcó un gol en el juego por el tercer puesto y concluyó el certamen con 6 dianas.
Harry Kane no tuvo minutos en el encuentro por el tercer lugar y se tuvo que conformar con 6 goles en la Copa del Mundo 2026.
Finalmente en la tabla de goleadores se ubicó el delantero español Mikel Oyarzabal que acabó con 5 anotaciones.
España fue mejor que Argentina y así lograron su segunda estrella en Mundiales, mientras Argentina se quedó con tres Copas del Mundo.