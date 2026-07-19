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Goleadores Mundial 2026: Mbappé da batacazo a Messi en la Bota de Oro y lo deja sin récords

Messi se quedó sin la Copa del Mundo ni récords personales, los cuales fueron para Mbappé

  • Actualizado: 19 de julio de 2026 a las 14:20
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Kylian Mbappé dejó sin récords personales a Lionel Messi, quien perdió la final de la Copa del Mundo ante España. El 10 argentino al final no obtuvo lo que quería con la Albiceleste.

 Foto: El Heraldo
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Ferran Torres le dio la victoria a España en los tiempos extras, marcando el gol de la victoria al minuto 106.

Foto: EFE
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Kylian Mbappé quedó de manera solitaria como el máximo goleador en la historia de los Mundiales: 22 goles en 22 partidos. Además, el francés terminó como el máximo anotador de esta Copa del Mundo con 10 dianas.

Foto: EFE
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El 10 argentino terminó con 21 goles en la historia de Copas del Mundo y 8 en este Mundial. Al final se quedó sin Bota de Oro del presente Mundial ni logró retener el récord histórico.

Foto: EFE
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El delantero noruego Erling Haaland que fue eliminado con Noruega en cuartos de final terminó el certamen con 7 goles.

 Foto: Cortesía redes
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Jude Bellingham fue suplente en el partido por el tercer lugar ante Francia, ingresó y anotó un gol, terminando la Copa del Mundo empatado con Haaland con 7 anotaciones.

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Ousmane Dembélé también fue suplente, en este caso con Francia, marcó un gol en el juego por el tercer puesto y concluyó el certamen con 6 dianas.

Foto: EFE
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Harry Kane no tuvo minutos en el encuentro por el tercer lugar y se tuvo que conformar con 6 goles en la Copa del Mundo 2026.

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Finalmente en la tabla de goleadores se ubicó el delantero español Mikel Oyarzabal que acabó con 5 anotaciones.

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España fue mejor que Argentina y así lograron su segunda estrella en Mundiales, mientras Argentina se quedó con tres Copas del Mundo.

Foto: EFE
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