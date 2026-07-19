En tres continentes: así será el Mundial 2030 que se jugará en seis países

El Mundial 2026 ha concluido y ahora debemos pensar en la Copa del Mundo del 2030. ¿Cuándó y cómo se disputará? Por primera vez en la historia se realizará en seis naciones.
Las sedes del Mundial 2030 se eligieron desde el 2023 por parte de la FIFA y en diciembre del 2024 se ratificó. Las sedes serán España, Portugal, Marruecos, Argentina, Paraguay y Uruguay.
La FIFA explicó que el Mundial 2030 tendrá como sedes principales a España, Marruecos y Portugal, una candidatura conjunta que fue seleccionada como única aspirante y que más tarde fue ratificada por el organismo internacional. Será en esos tres países donde se dispute casi todo el torneo, incluidas las fases decisivas y la mayoría de los partidos de la fase de grupos.
FIFA ha precisado que habrá una ceremonia especial en Montevideo, la capital uruguaya donde se jugó el primer Mundial en 1930, además de esos tres encuentros inaugurales en suelo sudamericano.
A su vez, la FIFA también anunció que tres partidos se jugarán en Uruguay, Argentina y Paraguay para conmemorar los 100 años del Mundial en la sede en la que se disputó el primero.
La FIFA aún no ha confirmado las fechas del torneo ni cuándo empezará. No obstante, lo normal es que el Mundial se dispute en las fechas habituales, empezando durante el mes de junio y acabando en julio. Otro tema que está en análisis es si seguirá con 48 países o se aumenta a 64 representaciones, algo que la FIFA dijo estar analizando.
Marruecos es una de las tres sedes principales ya que están construyendo el Estadio Hassan II que se convertirá en el más grande del mundo con capacidad para 115 mil personas. Habrá otras cinco sedes en Marruecos: Tánger, Marrakech, Rabat, Agadir y Fez.
Las sedes en España serán Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Las Palmas, San Sebastián y Zaragoza. España tiene dos opciones para buscar la sede de la gran final y una de ellas es el Camp Nou que está siendo renovado.
El otro estadio que podría ser sede de la final es el Santiago Bernábeu de Madrid. Desde España afirman que es el gran favorito para pelear con el nuevo estadio de Marruecos.
De manera preliminar se informó que el primer juego del Mundial 2030 sería en el Montivideo de Uruguay, sede del primer juego en Copas del Mundo en el 2030. A priori se conoce que Uruguay solo disputaría un partido allí aunque no se descarta que toda la fase de grupos la dispute en Montevideo y luego viaje si accede a la siguiente ronda.
Paraguay tendrá su partido inaugural en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, recinto con capacidad para casi 41 mil personas.
A su vez, Argentina disputará su partido inaugural en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Algo que está por confirmarse es si Argentina, Uruguay y Paraguay solo disputarán en sus países el partido inaugural o los tres de fase de grupos.