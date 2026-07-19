Así fue la ceremonia previo a la final del Mundial: Speed, Post Malone y Tom Cruise presentes

Estas fueron las mejores imágenes durante la ceremonia previo a la final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España. Speed, Post Malone, Tom Cruise y muchos más presentes.
La Ceremonia de la Final del Mundial 2026, entre Argentina y España, comenzó con una banda de percusionistas y acróbatas estadounidenses acompañando al streamer IShowSpeed, quien cantó "World Cup (Champions)", una de las canciones que forman parte del álbum oficial del certamen.
También en el bloque previo estuvo actuando Post Malone con "Chrome Heartbreaker", luego, Swae Lee se le unió para "Sunflower", en un espectáculo de pirotecnia que hizo estallar el New York-New Jersey Stadium.
Jennifer Hudson entonó el himno de los Estados Unidos y, a continuación, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Laura Pausini cantaron "Desire", el himno de la FIFA.
Tom Cruise estuvo presente enviando un mensaje de paz en esta final de la Copa del Mundo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no pudo faltar en el encuentro entre argentinos y españoles.
El evento fue desarrollado junto al estudio creativo Balich Wonder Studio, responsable también de las ceremonias de apertura del torneo.
La puesta en escena busca reflejar la diversidad cultural de un Mundial que, por primera vez en la historia, se disputó en tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.
El Rey de España y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, fue parte de las personalidades en la final de la Copa del Mundo.
Uno de los momentos más esperados de la tarde fue el himno de Estados Unidos a cargo de Jennifer Hudson. La transmisión capturó los aplausos del presidente estadounidense, Donald Trump, durante su interpretación.