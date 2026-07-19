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Las personalidades que fueron captadas en la final del Mundial 2026 entre España-Argentina

La llegada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al estadio MetLife para la final del Mundial United 2026 y también llegó el rey de España

  • Actualizado: 19 de julio de 2026 a las 12:31
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La llegada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al estadio MetLife para la final del Mundial United 2026 y también llegó el rey de España

 Fotos: EFE
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La ex estrella del fútbol, Zinedine Zidane, no se podía perder el juego de la final del Mundial United 2026 entre España y Argentina. Sería el nuevo DT de Francia.
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Gerard Piqué fue captado en su llegada al estadio donde estaría su ex pareja, Shakira, quien hizo el show en el medio tiempo.
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Otro campeón Mundial que estuvo en esta final fue Sergio Busquets, quien llegó acompañado de su pequeño.
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Robert Lewandowski llegó vestido de gala a la final.
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Otro campeón mundial, Pedro, llegó al estadio vestido de la camisa de su país.
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El delantero Álvaro Morata llegó con su parejan, no se podía perder la final de España ante Argentina.
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La princesa Leonor (i) y la infanta Sofía, junto al vicepresidente primero del Gobierno de España y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo (d)

 Octavio Guzman / EFE
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El rey Felipe VI (i), la reina Letizia (c) y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez

 Octavio Guzman / EFE
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i) saluda al rey Felipe VI este domingo, en el partido de la final del Mundial de la FIFA 2026

 Octavio Guzman / EFE
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El primer ministro de Canadá, Mark Carney (i); la presidenta de México, Claudia Sheinbaum (c); y la primera dama de EE.UU., Melania Trump

 Angel Colmenares / EFE
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El presidente de EE.UU, Donald Trump (c) habla con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino

 Angel Colmenares / EFE
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Uno de los helicópteros del presidente de los Estados Unidos, a su llegada a la final del Mundial 2026 que disputan este domingo frente a la selección de Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey

 Lavandeira Jr. / EFE
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El actor estadounidense Tom Cruise participa en los actos protocolarios este domingo, previos al partido de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en Nueva Jersey

 Octavio Guzman / EFE
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