Las personalidades que fueron captadas en la final del Mundial 2026 entre España-Argentina

La llegada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al estadio MetLife para la final del Mundial United 2026 y también llegó el rey de España
La ex estrella del fútbol, Zinedine Zidane, no se podía perder el juego de la final del Mundial United 2026 entre España y Argentina. Sería el nuevo DT de Francia.
Gerard Piqué fue captado en su llegada al estadio donde estaría su ex pareja, Shakira, quien hizo el show en el medio tiempo.
Otro campeón Mundial que estuvo en esta final fue Sergio Busquets, quien llegó acompañado de su pequeño.
Robert Lewandowski llegó vestido de gala a la final.
Otro campeón mundial, Pedro, llegó al estadio vestido de la camisa de su país.
El delantero Álvaro Morata llegó con su parejan, no se podía perder la final de España ante Argentina.
La princesa Leonor (i) y la infanta Sofía, junto al vicepresidente primero del Gobierno de España y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo (d)
El rey Felipe VI (i), la reina Letizia (c) y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i) saluda al rey Felipe VI este domingo, en el partido de la final del Mundial de la FIFA 2026
El primer ministro de Canadá, Mark Carney (i); la presidenta de México, Claudia Sheinbaum (c); y la primera dama de EE.UU., Melania Trump
El presidente de EE.UU, Donald Trump (c) habla con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino
Uno de los helicópteros del presidente de los Estados Unidos, a su llegada a la final del Mundial 2026 que disputan este domingo frente a la selección de Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey
El actor estadounidense Tom Cruise participa en los actos protocolarios este domingo, previos al partido de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en Nueva Jersey