¿El campeón del Mundial 2026 también se quedará con el Balón de Oro?

Argentina vs España no solo definirán al campeón del Mundial 2026, sino que también darán el empujón final a sus máximas estrellas en la carrera por el Balón de Oro.
En 2022, Argentina levantó su tercera Copa del Mundo en Qatar y Lionel Messi sumó su octavo Balón de Oro.
Cuatro años antes, en Rusia 2018, Luka Modrić fue el jugador clave para Croacia hasta la Gran Final, ganando el Balón de Oro por encima de Cristiano Ronaldo y Antoine Griezmann.
En Brasil 2014, Cristiano Ronaldo ganó su tercer Balón de Oro, pero la sorpresa del Top 3 fue Manuel Neuer, portero de Alemania en la cuarta Copa del Mundo para los europeos.
Sudáfrica 2010 es otra excepción a la regla, ya que España se quedó con el título, pero Lionel Messi ganó su segundo Balón de Oro por encima de Andrés Iniesta y Xavi Hernández.
Alemania 2006 sorprendió a propios y extraños con la victoria de Italia, lo que significó el primer y único Balón de Oro para un defensa desde Beckenbauer en 1976: Fabio Cannavaro.
Corea y Japón 2002 enalteció la carrera de Ronaldo Nazário con su segundo Balón de Oro, después de anotar ocho goles en el pentacampeonato de Brasil.
Francia 1998 y el doblete de Zinedine Zidane en la Final ante Brasil, fueron más que suficiente para ganar el único Balón de Oro en su exitosa carrera.
El patrón se repite con las brillantes actuaciones mundialistas de: Stoichkov (Bulgaria - 1994), Matthäus (Alemania - 1990), Belánov (Unión Soviética - 1986), Paolo Rossi (Italia 1982) o Johan Cruyff (Países Bajos - 1974).
Reduciendo la pelea por el Balón de Oro 2026 a dos nombres: Lionel Messi o Lamine Yamal, estrellas de Argentina y España, que además de celebrar la victoria en la Gran Final, también ganarán el Balón de Oro si se mantiene la tradición.