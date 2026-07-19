Donald Trump sorprende con su pronóstico para la final del Mundial entre Argentina y España

En entrevista con Fox, le preguntaron a Donald Trump con quién va en la final del Mundial entre Argentina y España. Su respuesta ya está dando de qué hablar en el planeta. Esto fue lo que respondió.
Argentina busca su cuarto título en la historia de las Copas del Mundo, España espera conseguir su segunda estrella.
Argentina busca revalidar el título conseguido en el Mundial de Qatar 2022 donde derrotaron a Francia en penales.
En entrevista con Fox, le preguntaron a Donald Trump con quién va en la final del Mundial entre Argentina y España. Su respuesta dio de qué hablar en la previa de la final.
"Es tan difícil apostar en contra de Messi, vi ese pase... o tal vez se pueda llamar un pase decisivo. Fue absolutamente perfecto...", inició diciendo.
Y agregó: "Y por supuesto, su compañero también necesita un gran talento para cabecear el balón a esa velocidad, pero el pase en sí fue perfecto..."
"Si había un lugar perfecto para que llegara el balón, Messi lo colocó en el sitio exacto correcto", añadió el presidente de Estados Unidos.
Continuando la entrevista, comentó: "Y también vi el clip que lo precedió, y cómo se deshizo del defensor. Estaba marcado de cerca, luego de repente estaba solo, y jugó el balón magistralmente".
Finalmente dijo: "Por eso digo: Es tan difícil apostar en contra de Messi. Es un gran jugador".
España llega a la final tras derrotar 2-0 a Francia, mientras Argentina hizo lo propio al vencer 2-1 a Inglaterra.