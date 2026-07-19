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Donald Trump sorprende con su pronóstico para la final del Mundial entre Argentina y España

Donald Trump fue consultado sobre a quién apoyará en la final de la Copa del Mundo 2026

  • Actualizado: 19 de julio de 2026 a las 11:56
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En entrevista con Fox, le preguntaron a Donald Trump con quién va en la final del Mundial entre Argentina y España. Su respuesta ya está dando de qué hablar en el planeta. Esto fue lo que respondió.

Foto: Cortesía redes
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Argentina busca su cuarto título en la historia de las Copas del Mundo, España espera conseguir su segunda estrella.

Foto: Cortesía redes Selección de Argentina
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Argentina busca revalidar el título conseguido en el Mundial de Qatar 2022 donde derrotaron a Francia en penales.

Foto: Cortesía redes Selección de Argentina
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En entrevista con Fox, le preguntaron a Donald Trump con quién va en la final del Mundial entre Argentina y España. Su respuesta dio de qué hablar en la previa de la final.

Foto: EFE
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"Es tan difícil apostar en contra de Messi, vi ese pase... o tal vez se pueda llamar un pase decisivo. Fue absolutamente perfecto...", inició diciendo.

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Y agregó: "Y por supuesto, su compañero también necesita un gran talento para cabecear el balón a esa velocidad, pero el pase en sí fue perfecto..."

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"Si había un lugar perfecto para que llegara el balón, Messi lo colocó en el sitio exacto correcto", añadió el presidente de Estados Unidos.

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Continuando la entrevista, comentó: "Y también vi el clip que lo precedió, y cómo se deshizo del defensor. Estaba marcado de cerca, luego de repente estaba solo, y jugó el balón magistralmente".

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Finalmente dijo: "Por eso digo: Es tan difícil apostar en contra de Messi. Es un gran jugador".

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España llega a la final tras derrotar 2-0 a Francia, mientras Argentina hizo lo propio al vencer 2-1 a Inglaterra.

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