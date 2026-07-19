Argentina y España se disputan el título Mundial con las plantillas más caras del torneo

Fuera de la cancha, específicamente en el banco, España ya ganó la Final del Mundial 2026 si nos basamos en los valores de mercado compartidos por Transfermarkt en la previa del partido ante Argentina.
"La Roja" tiene un valor de mercado superior a los 1,200 millones de euros si sumamos a los 26 jugadores convocados por Luis de la Fuente.
En cambio, Argentina supera por poco los 800 millones de euros en valor de mercado, 400 menos que la selección española.
¿El futbolista más caro de la Final? Lamine Yamal, con un valor de mercado de 200 millones a sus 19 años.
Pedri es el segundo jugador de la lista, con un valor de 150 millones de euros y el Top 3 para España lo completa Pau Cubarsí (80M), una de las revelaciones del torneo.
Julián Álvarez es el futbolista argentino con el mayor valor de mercado según Transfermarkt: 100 millones de euros.
Seguido muy de cerca por Enzo Fernández, autor del primer gol de Argentina en las Semifinales, con un valor de 90 millones de euros.
Lautaro Martínez completa el Top 3 de la albiceleste, con un valor de 85 millones de euros.
¿Cuál es el valor de mercado de Lionel Messi? El capitán de la albiceleste tiene un precio de 15 millones de euros en Transfermarkt, 13 veces menos que la estrella de España.
Siendo este el once combinado de ambas selecciones, con siete jugadores españoles: Joan García, Porro, Cubarsí, Cucurella, Pedri, Baena y Lamine Yamal + cuatro argentinos: Romero, Enzo Fernández, Nico Paz y Julián Álvarez.