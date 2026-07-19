"Es una vergüenza"; Jugador de España sorprende previo a final del Mundial ante Argentina

Según datos de la plataforma 'SeatGeek', las entradas para la final del Mundial alcanzan una media de 12.751 dólares (11.145,65 euros), por encima de los 10.540 dólares (9.213,01 euros) registrados en la Super Bowl de 2024. Unos números que se disparan aún más en sectores premium, donde la fiebre por el partido ha elevado los precios hasta límites inasumibles para la mayoría de aficionados.