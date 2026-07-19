Messi sorprende con lo que hizo, bellas chicas deslumbras y afición catracha en final del Mundial 2026

Este domingo se juega la final del Mundial 2026. Te mostramos el ambiente en el MetLife Stadium de Nueva York previo al arranque del partido.
La jugadora de fútbol española Jennifer Hermoso llegó a apoyar a su selección al MetLife Stadium de Nueva York para ver la final del Mundial 2026.
Así luce la camiseta de Lionel Messi en una sala de exhibición del MetLife Stadium.
EL HERALDO estará llevándote cada detalle de la final del Mundial 2026 desde Estados Unidos.
Nuestro enviado especial Eduardo Solano tuvo en privilegio de tomarse una fotografía con el reconocido técnico Jurgen Kloop en las afueras del estadio.
Este aficionado de Argentina llegó con toda su cara y pies pintados de los colores de la albiceleste.
Corazón y camisetas divididas. Estos aficionados llegan con mitad de España y la otra mitad Argentina.
Los hondureños están en todos lados y este catracho llega a ver la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.
Los aficionados comenzaron a llegar desde tempranas horas para no perderse ningún detalle de la previa.
La cábala de los mates entre LIONEL MESSI, RODRIGO DE PAUL y CHIQUI TAPIA en la previa a la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España.
Este aficionado causó curiosidad por su parecido al "Pibe Valderrama".
La afición de España se muestra positiva en poder levantar su segundo campeonato mundial.
Más de los aficionados catrachos que se hicieron presentes en el MetLife Stadium.
Así lucen las afueras del estadio previo al arranque del Argentina vs España.
Aficionados argentinos animan previo al inicio de la final del Mundial 2026 que disputan las selecciones nacionales de España y Argentina este domingo, en el estadio Nueva York Nueva Jersey.