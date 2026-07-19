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Messi sorprende con lo que hizo, bellas chicas deslumbras y afición catracha en final del Mundial 2026

Así se vive el ambiente a pocas horas del arranque de la final Argentina vs España

  • Actualizado: 19 de julio de 2026 a las 10:42
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Este domingo se juega la final del Mundial 2026. Te mostramos el ambiente en el MetLife Stadium de Nueva York previo al arranque del partido.

Fotos: Cortesía.
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La jugadora de fútbol española Jennifer Hermoso llegó a apoyar a su selección al MetLife Stadium de Nueva York para ver la final del Mundial 2026.

 Octavio Guzmán / EFE
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Así luce la camiseta de Lionel Messi en una sala de exhibición del MetLife Stadium.

Adidas / EFE
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EL HERALDO estará llevándote cada detalle de la final del Mundial 2026 desde Estados Unidos.

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Nuestro enviado especial Eduardo Solano tuvo en privilegio de tomarse una fotografía con el reconocido técnico Jurgen Kloop en las afueras del estadio.
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Este aficionado de Argentina llegó con toda su cara y pies pintados de los colores de la albiceleste.

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Corazón y camisetas divididas. Estos aficionados llegan con mitad de España y la otra mitad Argentina.

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Los hondureños están en todos lados y este catracho llega a ver la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.
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Los aficionados comenzaron a llegar desde tempranas horas para no perderse ningún detalle de la previa.
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La cábala de los mates entre LIONEL MESSI, RODRIGO DE PAUL y CHIQUI TAPIA en la previa a la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España.
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Este aficionado causó curiosidad por su parecido al "Pibe Valderrama".
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La afición de España se muestra positiva en poder levantar su segundo campeonato mundial.

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Más de los aficionados catrachos que se hicieron presentes en el MetLife Stadium.

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Así lucen las afueras del estadio previo al arranque del Argentina vs España.

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Aficionados argentinos animan previo al inicio de la final del Mundial 2026 que disputan las selecciones nacionales de España y Argentina este domingo, en el estadio Nueva York Nueva Jersey.

 octavio guzman / EFE
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