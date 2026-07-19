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Argentina vs España: Los impresionantes récords que Messi puede romper en la final del Mundial 2026

De lograrlo, superará una marca que ningún jugador de campo había conseguido anteriormente

  • Actualizado: 19 de julio de 2026 a las 10:26
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Messi puede seguir agrandando su historia y esta es la lista de récords que puede romper en la final del Mundial 2026.

 Fotos: Cortesía.
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Lionel Messi volverá a ser el gran protagonista cuando Argentina enfrente a España en la final del Mundial 2026, con la posibilidad de seguir ampliando su colección de récords históricos.
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Si es titular, el capitán argentino disputará su partido número 34 en Copas del Mundo, ampliando aún más el récord de encuentros jugados en la historia del torneo.
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El rosarino también podría convertirse en el primer futbolista en iniciar como titular tres finales de una Copa del Mundo.
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De lograrlo, superará una marca que ningún jugador de campo había conseguido anteriormente en la máxima cita del fútbol.
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Con 39 años y 25 días, Messi también será el jugador de campo de mayor edad en disputar una final mundialista.
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En el apartado goleador, llega con 21 tantos en Mundiales y buscará alcanzar o incluso superar los 22 que actualmente posee Kylian Mbappé como máximo anotador histórico.
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Un doblete en la final le permitiría igualar ese registro, mientras que un triplete lo convertiría en el nuevo líder absoluto de goleo en la historia de los Mundiales.
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Messi ya ostenta el récord de máximo asistidor en Copas del Mundo con 12 pases de gol, por lo que cualquier asistencia ante España seguirá aumentando esa cifra.
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También posee la mayor cantidad de minutos disputados en la historia del torneo y seguirá ampliando ese registro con cada minuto que permanezca en el campo.
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Su racha de nueve partidos consecutivos marcando en Mundiales continúa vigente y tendrá la oportunidad de extender un récord que nadie había alcanzado antes.
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Además, acumula seis encuentros consecutivos anotando en fases de eliminación directa, una marca inédita que podría seguir creciendo en la final.
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Messi también lidera la clasificación histórica de victorias en tiempo reglamentario en Copas del Mundo y buscará sumar la número 20 de su carrera.
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Si Argentina conquista el título, el capitán levantará su segundo Mundial consecutivo y entrará en un grupo muy exclusivo de futbolistas bicampeones del mundo.
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El triunfo albiceleste también acercaría a Argentina a la historia, ya que lograría el bicampeonato mundial, algo que solo habían conseguido anteriormente Italia y Brasil.
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Una nueva consagración no solo reforzaría el legado de Lionel Messi como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, sino que podría convertir la final de 2026 en el capítulo más brillante de una carrera repleta de récords históricos.
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