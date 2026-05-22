Organizaciones campesinas repudian masacre en Trujillo y piden recuperar la seguridad en el campo

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (Cococh), la Confederación Hondureña de Mujeres Campesinas (Chmc) y la Confederación Nacional de Campesinos (CNC) expresó este viernes su consternación tras las pérdidas humanas en la aldea Rigores, Trujillo.

"Fueron asesinadas personas trabajadoras del campo", lamentaron en un comunicado en el calificaron la masacre como "repudiable".

"Demandamos de las autoridades de la Policía Nacional y del Ministerio Público una investigación exhaustiva, objetiva y transparente que permita identificar, perseguir penalmente y castigar con todo el peso de la ley a los autores materiales e intelectuales de esta criminal acción que enluta nuevamente al pueblo hondureño", es una de las exigencias planteadas por los organismos campesinos.