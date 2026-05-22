Retiran los cuerpos de cuatro agentes de la Dipampco asesinados en Corinto, Omoa

Ángel Maradiaga, encargado de la funeraria que recibió los cuerpos, indicó que ya se realizó el proceso de preparación de los cuatros cuerpos y que serán trasladados este mismo viernes hacia la capital, señalando que lo más conveniente sería que el sepelio fuera a más tardar mañana (sábado) debido al estado en que quedaron los cuerpos.