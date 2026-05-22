Retiran los cuerpos de cuatro agentes de la Dipampco asesinados en Corinto, Omoa

Este viernes 22 de mayo fueron retirados de la morgue sampedrana cuatro de los cinco cuerpos de los agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) de Tegucigalpa, que fueron brutalmente asesinados el reciente jueves en Corinto, Omoa, Cortés. A continuación los detalles.
Los cuatro cuerpos fueron movilizados hacia la funeraria San Miguel Arcángel de San Pedro Sula, donde los prepararon previo a su traslado hacia Tegucigalpa.
Sobre el quinto cadáver se informó que todavía permanece en las instalaciones de la morgue, debido a que no se completó el proceso completo de identificación, dado a que sus restos quedaron desmembrados y carbonizados, según dieron a conocer las autoridades en su reporte más reciente.
Familiares del agente que permanece en la morgue habrían llegado para efectos de pruebas de ADN y otros estudios que faciliten la identificación.
Ángel Maradiaga, encargado de la funeraria que recibió los cuerpos, indicó que ya se realizó el proceso de preparación de los cuatros cuerpos y que serán trasladados este mismo viernes hacia la capital, señalando que lo más conveniente sería que el sepelio fuera a más tardar mañana (sábado) debido al estado en que quedaron los cuerpos.
Asimismo, recomendó a las familias dolientes velar los restos con el ataúd sellado, solo con una fotografía encima del féretro. Sobre el quinto cuerpo, señaló que todavía no han recibido la solicitud de traslado desde la morgue.
Entre los cinco fallecidos se identificó al subcomisario policial, Josué Amador Herrera; los agentes Leonel Alejandro Valdez Núñez, Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Nels Makley Eguigure Benavides y Emerson Josué Canales Fúnes.
De acuerdo al reporte preliminar, los efectivos se desplazaron de la capital hacia Corinto, Omoa, para concretar un operativo antidrogas, sin imaginar que perderían la vida. Los peritajes refieren que los cuerpos fueron hallados en una escena de violencia; presentaban múltiples heridas de bala, señales de tortura, además del posterior desmembramiento y quema parcial de los restos.
En este hecho entre la frontera de Honduras y Guatemala, también murieron tres civiles, presuntos miembros de una estructura criminal ligada al narcotráfico, sacudiendo a la sociedad hondureña, que ya procesaba una masacre registrada en horas de la madrugada en Rigores, Trujillo, Colón, donde se contabilizaron 20 muertos hasta ahora.
Como consecuencia de esta tragedia, la Secretaría de Seguridad anunció la suspensión inmediata del director, el subdirector y jefe de operaciones de la Dipampco. Medida, que según el comunicado oficial, obedece a presuntas irregularidades en la observancia de protocolos institucionales durante la planificación y ejecución del operativo en cuestión que derivó en la muerte de los cinco agentes.