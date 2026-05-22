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Hipótesis de masacre en Corinto: vínculo del CJNG tras mortal emboscada

Autoridades investigan si el grupo que atacó a agentes en Corinto, Omoa, tendría nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que históricamente fue liderado por alias “El Mencho”

  • Actualizado: 22 de mayo de 2026 a las 14:21
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Lo que comenzó como un operativo policial en la frontera de Corinto, Omoa, Cortés, terminó convertido en una escena de violencia que hoy mantiene bajo tensión a las autoridades hondureñas. Conozca cuál era el objetivo del operativo, a continuación.

 Foto: Captura de video
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Según versiones preliminares, la operación ejecutada por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), tenía como objetivo ubicar a Heber Argueta, señalado en investigaciones por supuestos vínculos con estructuras del narcotráfico internacional.

 Foto: Redes sociales
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Sin embargo, al ingresar al sector donde se desarrollaría el allanamiento, los policías habrían sido sorprendidos por hombres fuertemente armados que reaccionaron con ráfagas de grueso calibre.

 Foto: Captura de video
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El ataque desató un intenso enfrentamiento en plena zona fronteriza, provocando momentos de caos, temor entre pobladores y el impedimento vehicular mientras se extendían las detonaciones.

 Foto: Captura de video
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Videos difundidos en redes sociales captaron parte de la balacera y mostraron la magnitud del intercambio de disparos registrado en el sector.

 Foto: Captura de video
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Las primeras investigaciones sostienen que los agentes ingresaron inicialmente sin respaldo cercano, situación que habría complicado la reacción tras la emboscada. Horas después, cuando otras unidades policiales lograron entrar al área, encontraron una escena distinta a la esperada.

 Foto: Cortesía
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Según reportes preliminares, los cuerpos de varios agentes reportados como fallecidos ya no se encontraban en el lugar del enfrentamiento, aunque sí localizaron rastros de sangre y armamento abandonado.

 Foto: Cortesía
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Esa situación encendió nuevas alertas dentro de los organismos de seguridad, debido a que reflejaría una capacidad operativa y de control territorial poco habitual en estructuras criminales comunes.

 Foto: Redes sociales
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El comisionado Wilber Mayes Ríos confirmó que las armas encontradas estarían vinculadas a una estructura relacionada con alias “El Mencho”, nombre con el que se identifica a Nemesio Oseguera Cervantes, histórico líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue abatido el pasado 22 de febrero.

 Foto: Redes sociales
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Las sospechas sobre una posible conexión con el cartel mexicano comenzaron a tomar fuerza por el nivel de organización mostrado durante la emboscada y por la forma en que actuó el grupo armado tras el intercambio de disparos.

 Foto: Redes sociales
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Tras la masacre, varios elementos policiales y militares fueron desplazados hacia Corinto para reforzar los operativos de búsqueda, rastreo e inteligencia en sectores montañosos y rutas fronterizas.

 Foto: OPSA
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Mientras continúan las investigaciones, las autoridades mantienen bajo reserva varios detalles del caso, incluyendo el paradero exacto de Heber Argueta y el número definitivo de víctimas que dejó el ataque armado.

 Foto: Redes sociales
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