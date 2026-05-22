"Nos dejas un vacío": dura despedida a las víctimas de la masacre en Trujillo

En un improvisado trozo de "foami" dorado un mensaje cargado de emotividad refleja el dolor de las familias de Rigores en Trujillo, Colón, que este viernes llora a sus hijos, padres, hermanos, todos víctimas de la masacre registrada en una finca de Paso Aguán. Las desgarradoras imágenes de la despedida múltiple captadas por El Heraldo.