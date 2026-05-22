"Nos dejas un vacío": dura despedida a las víctimas de la masacre en Trujillo

En un improvisado trozo de "foami" dorado un mensaje cargado de emotividad refleja el dolor de las familias de Rigores en Trujillo, Colón, que este viernes llora a sus hijos, padres, hermanos, todos víctimas de la masacre registrada en una finca de Paso Aguán. Las desgarradoras imágenes de la despedida múltiple captadas por El Heraldo.
En el cementerio comunal "Nolberto Romero" fueron sepultados 16 de los cuerpos, mientras que los demás fueron sepultados en algunas aldeas.
Uno a uno fueron desfilando los féretros cargados por familiares que luego se dispusieron en distintos puntos del camposanto a realizar el entierro.
El dolor es evidente, un difícil adiós a las personas que se fueron de este mundo antes de tiempo.
Una multitud se congregó este viernes en el cementerio de la comunidad para decir adiós al mismo tiempo, en medio de escenas de luto y pesar.
Algunos masivamente acompañados y otros con menos asistentes, pero todos sintiendo el mismo luto.
Fueron 20 los pobladores de Rigores que murieron masacrados por sujetos que hasta el momento no han sido identificados o detenidos por las autoridades.
Esta tumba solo quedó identificada con unas flores amarillas ante lo inesperado que fue el suceso, pues nadie esperaba una tragedia de tal magnitud.
Los alrededores del cementerio lucieron llenos de personas que entraban o salía de participar en sepelios.
Entre los fallecidos hay tres menores de 14 y 16 años, quienes a su temprana edad se habían sumando a la fuera laboral campesina.
Otra tumba quedó temporalmente identificada con unas flores lilas, ahí quedaron sepultados sueños, anhelos y una vida truncada inesperadamente.
La comunidad Rigores vive este 22 de mayo una jornada intensa de luto colectivo, sin respuestas y todavia presos de la inseguridad en la zona.
La imagen muestra al menos dos tumbas seguidas, una a solo pasos de la otra. Esa es la realidad que se vivió este viernes en Rigores, Colón.
La fosa donde fueron colocados los tres féretros de las tres hermanas que sucumbieron entre las víctimas de la masacre refleja la triste realidad, la tragedia golpeó despiadadamente a varias familias por partida doble y hasta triple.