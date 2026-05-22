Salen a la luz fotografías del interior de la vivienda donde fue el enfrentamiento en Corinto

Rastros de sangre y completa soledad, eso hallaron las autoridades tras ingresar a la vivienda donde se llevó a cabo el enfrentamiento de agentes de la Dipampco con una banda criminal.
En los alrededores de los corredores de la casa hay un rastro de sangre, que muestra cómo arrastraron un cuerpo esta zona.
Además, en el lugar no había nadie ni rastros de lo que pudo haber pasado.
Los agentes, al no encontrar nada en la zona, salieron para comenzar con la búsqueda en los alrededores.
Un video previo a la confirmación del fallecimiento de los agentes, muestra cómo se llevó a cabo el operativo.
En el clip se muestra cómo los agentes llegaron hasta la puerta principal de esta vivienda, donde presuntamente estaban los objetivos.
Se logra apreciar que uno de los agentes toma un ariete y comienza a golpear la puerta principal.
Tras varios golpes, lograron abrir el portón y los agentes comenzaron a ingresar.
Todos llevan chalecos antibalas, cascos y sus respectivas armas.
Poco a poco, los agentes ingresan a la vivienda, pero no se escucha nada.
Sin embargo, tras unos segundos de haber ingresado, se escuchan varios disparos.
Luego de varias horas del hecho, hallaron los cuerpos de los 5 agentes muertos, uno de ellos quemado y decapitado.