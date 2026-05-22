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Salen a la luz fotografías del interior de la vivienda donde fue el enfrentamiento en Corinto

Tras varias horas del hecho, se publicaron varias imágenes de cómo encontraron la vivienda donde se registró el enfrentamiento entre una banda criminal y cinco agentes de la Dipampco

  • Actualizado: 22 de mayo de 2026 a las 12:54
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Rastros de sangre y completa soledad, eso hallaron las autoridades tras ingresar a la vivienda donde se llevó a cabo el enfrentamiento de agentes de la Dipampco con una banda criminal.

 Fotos: Cortesía | Captura de video
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En los alrededores de los corredores de la casa hay un rastro de sangre, que muestra cómo arrastraron un cuerpo esta zona.

 Foto: Cortesía
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Además, en el lugar no había nadie ni rastros de lo que pudo haber pasado.

 Foto: Cortesía
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Los agentes, al no encontrar nada en la zona, salieron para comenzar con la búsqueda en los alrededores.

 Foto: Cortesía
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Un video previo a la confirmación del fallecimiento de los agentes, muestra cómo se llevó a cabo el operativo.

 Foto: Captura de video
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En el clip se muestra cómo los agentes llegaron hasta la puerta principal de esta vivienda, donde presuntamente estaban los objetivos.

 Foto: Captura de video
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Se logra apreciar que uno de los agentes toma un ariete y comienza a golpear la puerta principal.

 Foto: Captura de video
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Tras varios golpes, lograron abrir el portón y los agentes comenzaron a ingresar.

 Foto: Captura de video
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Todos llevan chalecos antibalas, cascos y sus respectivas armas.

 Foto: Captura de video
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Poco a poco, los agentes ingresan a la vivienda, pero no se escucha nada.

 Foto: Captura de video
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Sin embargo, tras unos segundos de haber ingresado, se escuchan varios disparos.

 Foto: Captura de video
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Luego de varias horas del hecho, hallaron los cuerpos de los 5 agentes muertos, uno de ellos quemado y decapitado.

 Foto: Captura de video
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