“Solo se dedicaban a trabajar”: familias lamentan que víctimas de Trujillo no merecían ese final

Las víctimas de la masacre más numerosa -fuera de una cárcel- registrada en Honduras tenían muchas cosas en común, una de ellas es que eran personas trabajadoras. Con lágrimas en sus ojos familiares lamentan hoy que ellos "solo se dedicaban a trabajar" y no merecían un final tan grotesco.
Miradas tristes sin poder encontrar una respuesta, sin entender por qué tenían que morir de esa manera, es el sentir colectivo entre las familias de luto.
Mientras en algunos hogares de Rigores algunas familias ya acudieron a enterrar a sus seres queridos, otras permanencen en el proceso de enfrentar el momento del último adiós.
La comunidad de Rigores vive momentos de desesperación donde la violencia se apoderó del lugar y arrebató la vida de 20 personas, tres de ellos apenas de 14 y 16 años.
Tanto los menores como las tres hermanas que murieron en la masacre día a día se dedicaban a labores en las plantaciones de palma africana.
Las familias de las víctimas, como toda Honduras, hoy no entienden qué pasó, quién los mató y por qué razón.
Féretros de casa a casa en improvisados altares fueron velados en un ambiente de mucho pesar e impotencia.
Al menos 13 de las 20 víctimas comenzaron a ser sepultadas este viernes en un cementerio de Rigores en medio del llanto y la exigencia de justicia de sus familiares.
Tras la dura jornada a las familias solo les queda el recuerdo y la impotencia de saber que sus parientes no merecían este final y aún así fueron acribillados.
Familiares de dos de las víctimas, hermanos entre sí y de 22 y 25 años apenas, se limitan a decir que "No le puedo decir qué es lo que pasó".
Elmer y Wilmer Suchite, de 25 y 22 años, asesinados en el ataque del jueves, "solo se dedicaban a trabajar", confirma su familia.
Se espera que este viernes los otros siete cuerpos también sean trasladados hasta el cementerio de la comunidad para su entierro.