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“Solo se dedicaban a trabajar”: familias lamentan que víctimas de Trujillo no merecían ese final

En medio de un ambiente que parte el corazón, decenas de familias velaron a sus muertos anoche y este día proceden al entierro lamentando que no merecían ese final pues eran gente trabajadora

  • Actualizado: 22 de mayo de 2026 a las 10:24
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Las víctimas de la masacre más numerosa -fuera de una cárcel- registrada en Honduras tenían muchas cosas en común, una de ellas es que eran personas trabajadoras. Con lágrimas en sus ojos familiares lamentan hoy que ellos "solo se dedicaban a trabajar" y no merecían un final tan grotesco.

 Fotos: EFE.
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Miradas tristes sin poder encontrar una respuesta, sin entender por qué tenían que morir de esa manera, es el sentir colectivo entre las familias de luto.
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Mientras en algunos hogares de Rigores algunas familias ya acudieron a enterrar a sus seres queridos, otras permanencen en el proceso de enfrentar el momento del último adiós.

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La comunidad de Rigores vive momentos de desesperación donde la violencia se apoderó del lugar y arrebató la vida de 20 personas, tres de ellos apenas de 14 y 16 años.

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Tanto los menores como las tres hermanas que murieron en la masacre día a día se dedicaban a labores en las plantaciones de palma africana.

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Las familias de las víctimas, como toda Honduras, hoy no entienden qué pasó, quién los mató y por qué razón.

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Féretros de casa a casa en improvisados altares fueron velados en un ambiente de mucho pesar e impotencia.
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Al menos 13 de las 20 víctimas comenzaron a ser sepultadas este viernes en un cementerio de Rigores en medio del llanto y la exigencia de justicia de sus familiares.
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Tras la dura jornada a las familias solo les queda el recuerdo y la impotencia de saber que sus parientes no merecían este final y aún así fueron acribillados.
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Familiares de dos de las víctimas, hermanos entre sí y de 22 y 25 años apenas, se limitan a decir que "No le puedo decir qué es lo que pasó".
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Elmer y Wilmer Suchite, de 25 y 22 años, asesinados en el ataque del jueves, "solo se dedicaban a trabajar", confirma su familia.
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Se espera que este viernes los otros siete cuerpos también sean trasladados hasta el cementerio de la comunidad para su entierro.

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