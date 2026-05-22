Entregan a familiares dos de los tres cuerpos carbonizados en El Cimarrón

Los cuerpos de dos de las tres víctimas que fueron carbonizadas en El Cimarrón fueron entregados este viernes a sus familiares por las autoridades de Medicina Forense en la capital. Anoche fue entregado el cuerpo de Alejandro Marcía, por lo que con la entrega de los últimos dos se completa el proceso.
Tras once días del horrendo triple crimen de tres personas, que fueron raptadas en un sector de la Miraflores y luego llevados al cerro de El Cimarrón para asesinarlos, finalmente sus familias podrán darle cristiana sepultura.
Tras una larga jornada de autopsia y proceso de identificación, medicina legal del Ministerio Público finalmente entregó los dos cuerpos que faltaban, pues anoche fue entregado el primero.
Se trata de los cuerpos de Axel Cerrato y Bowye Burke Midence que fueron entregados este viernes.
Entre las víctimas asesinadas el 11 de mayo estaban Alejandro José Marcia Reyes, de 47 años de edad y Bowye Burke Midence.
Además de Axel Obed Cerrato Pineda, miembro de la comunidad LGTBI+, en cuya residencia inició el crimen.
Los cuerpos no habían podido ser reclamados por los familiares debido a las condiciones en las que fueron encontrados en El Cimarrón.
Los cuerpos de los dos primeros hombres, tras ser asesinados, fueron puestos en un freezer y luego carbonizados, dificultando con ello su reconcimiento.
En el caso de la tercera víctima esta fue encontrada a varios metros de donde estaba el freezer, junto a un árbol, pero también con indicios de que quisieron carbonizar su cuerpo.
Los rostros de las tres víctimas de El Cimarrón, los tres podrán ser sepultados por sus familiares en las próximas horas.