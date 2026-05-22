Sepultan a las primeras 13 víctimas de masacre en finca de Rigores, Trujillo

Una escena desgarradora es lo que viven este viernes pobladores de la comunidad de Rigores, Trujillo en el departamento de Colón, donde 19 personas fueron asesinadas brutalmente en una masacre registrada en la mañana del 21 de mayo. Aquí las dolorosas imágenes.
La masacre registrada en la mañana del 21 de mayo cobró la vida de 19 personas, entre ellos cuatro menores de entre 14 a 16 años y tres mujeres.
Dos niños fueron captados llorando sobre el ataúd de su padre, una de las víctimas de la masacre, mientras acariciaban el cristal del féretro y entre lágrimas llamaban a su padre.
Las imágenes no necesitan descripción pues esta es la escena que se repite en el cementerio de la comunidad de Rigores donde hasta las 9 de la mañana ya estaban siendo sepultados 13 de los cuerpos.
El difícil adiós se da entre tumbas cavadas unas a escasos pasos de las otras, donde familias lloraban mientras depositaban los féretros en tierra.
La comunidad completa se encuentra este viernes entre terminar los sepelios y trasladarse al cementerio, cavar tumbas y sepultar a sus seres queridos.
La cifra de muertos en esta masacre aumentó a 19 este viernes, luego de que finalmente las autoridades lograron determinar cuántas eran las víctimas.
El llanto, dolores e impotencia es el sentimiento común que viven los hondureños residentes de la comunidad de Rigores, campesinos dedicados al cultivo de palma africana.
El crimen que embarga a Trujillo llena de luto a Honduras que vive uno de los momentos más violentos en su historia.
Entre las víctimas hay varios familiares, tres hermanas, dos hermanos, nuevo de los fallecidos pertenecían a una misma familia.
La muerte dejó enlutadas a 19 familias en Colón, un hecho violento que se convierte en la masacre más grande -fuera de una cárcel- registrada en Honduras.
Se espera que en el transcurso de las horas de este viernes sean sepultadas las otras seis víctimas de esta sangrienta masacre.
Debido a la brutalidad como fueron asesinados, los cuerpos no podrán ser velados más allá de este viernes obligando a las familias a darles un apresurado último adiós.