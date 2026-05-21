  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Estos son los rostros de las víctimas de las masacres en Trujillo y Omoa

Familias esperan confirmación oficial tras los hechos violentos en el norte del país, donde se reportan múltiples muertos. Autoridades confirmaron 19 muertes ya oficializadas

  • Actualizado: 21 de mayo de 2026 a las 17:09
Estos son los rostros de las víctimas de las masacres en Trujillo y Omoa
1 de 16

La violencia que sacudió el norte de Honduras este jueves 21 de mayo ha dejado no solo escenas de horror, sino también nombres que hoy comienzan a conocerse entre el dolor y la incertidumbre de las familias afectadas. A continuación, la lista preliminar de fallecidos en masacres ocurridas en las últimas horas.

 Foto: Cortesía
Estos son los rostros de las víctimas de las masacres en Trujillo y Omoa
2 de 16

Las masacres registradas en Trujillo, Colón, y en Corinto, Cortés, han dejado múltiples víctimas entre civiles y miembros de la Policía Nacional, según listados preliminares divulgados por autoridades y fuentes locales.

 Foto: Héctor Paz | EL HERALDO
Estos son los rostros de las víctimas de las masacres en Trujillo y Omoa
3 de 16

Aunque las autoridades aún no confirman oficialmente todas las identidades, ya circulan listados preliminares que permiten dar rostro a algunas de las víctimas de esta jornada violenta.

 Foto: Héctor Paz | EL HERALDO
Estos son los rostros de las víctimas de las masacres en Trujillo y Omoa
4 de 16

En la lista preliminar figuran Mirza Rodríguez, María Linda Rodríguez y Rosa Rodríguez, tres hermanas que perdieron la vida en la masacre ocurrida en Trujillo, Colón.

 Foto: Cortesía
Estos son los rostros de las víctimas de las masacres en Trujillo y Omoa
5 de 16

En el caso de Corinto, Cortés, las víctimas incluyen al subcomisario Lesther Josué Amador Herrera, miembro de la Policía Nacional que participaba en un operativo.

 Foto: Cortesía
Estos son los rostros de las víctimas de las masacres en Trujillo y Omoa
6 de 16

También aparecen otros nombres que han comenzado a circular entre autoridades y residentes del sector, mientras continúan los procesos de verificación oficial.

 Foto: Cortesía
Estos son los rostros de las víctimas de las masacres en Trujillo y Omoa
7 de 16

Junto a él se reportan las muertes de los agentes Leonel Alejandro Valdez Núñez, Emerson Josué Canales Fúnez y Dailin Francisco Elvir Quintanilla, en medio del enfrentamiento armado.

 Foto: Cortesía
Estos son los rostros de las víctimas de las masacres en Trujillo y Omoa
8 de 16

Además, se confirmaron las bajas de los agentes Josué Amador Herrera Nels y Makley Eguigure Benavides.

 Foto: Cortesía
Estos son los rostros de las víctimas de las masacres en Trujillo y Omoa
9 de 16

Por otro lado, Cristian Núñez, Carlos Alberto Maradiaga y Santos Emilio Rodríguez son parte de las víctimas mortales que dejaron las masacres registradas en el norte de Honduras.

 Foto: Héctor Paz | EL HERALDO
Estos son los rostros de las víctimas de las masacres en Trujillo y Omoa
10 de 16

A ellos se suma Josué Núñez, un menor de edad, tras los hechos violentos.

 Foto: Héctor Paz | EL HERALDO
Estos son los rostros de las víctimas de las masacres en Trujillo y Omoa
11 de 16

Las identidades aún se manejan de forma preliminar, ya que las autoridades forenses continúan los procesos de reconocimiento de los cuerpos.

 Foto: Cortesía
Estos son los rostros de las víctimas de las masacres en Trujillo y Omoa
12 de 16

Los hechos violentos ocurrieron en dos escenarios distintos del norte del país, en una misma jornada marcada por ataques armados de alto impacto.

 Foto: Cortesía
Estos son los rostros de las víctimas de las masacres en Trujillo y Omoa
13 de 16

En Trujillo, Colón, los cuerpos fueron encontrados en una finca de palma africana ubicada en la zona de Rigores, dentro del sector del Bajo Aguán.

 Foto: Héctor Paz | EL HERALDO
Estos son los rostros de las víctimas de las masacres en Trujillo y Omoa
14 de 16

En Corinto, Omoa, un operativo policial terminó en un enfrentamiento dentro de una vivienda, donde se registraron varias muertes entre agentes y presuntos criminales.

 Foto: Héctor Paz | EL HERALDO
Estos son los rostros de las víctimas de las masacres en Trujillo y Omoa
15 de 16

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar con exactitud el número total de víctimas y confirmar plenamente sus identidades.

 Foto: Héctor Paz | EL HERALDO
Estos son los rostros de las víctimas de las masacres en Trujillo y Omoa
16 de 16

Mientras tanto, las familias esperan la entrega oficial de los cuerpos, en medio de una de las jornadas más violentas registradas recientemente en el país.

 Foto: Héctor Paz | EL HERALDO
Cargar más fotos