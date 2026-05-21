Estos son los rostros de las víctimas de las masacres en Trujillo y Omoa

La violencia que sacudió el norte de Honduras este jueves 21 de mayo ha dejado no solo escenas de horror, sino también nombres que hoy comienzan a conocerse entre el dolor y la incertidumbre de las familias afectadas. A continuación, la lista preliminar de fallecidos en masacres ocurridas en las últimas horas.
Las masacres registradas en Trujillo, Colón, y en Corinto, Cortés, han dejado múltiples víctimas entre civiles y miembros de la Policía Nacional, según listados preliminares divulgados por autoridades y fuentes locales.
Aunque las autoridades aún no confirman oficialmente todas las identidades, ya circulan listados preliminares que permiten dar rostro a algunas de las víctimas de esta jornada violenta.
En la lista preliminar figuran Mirza Rodríguez, María Linda Rodríguez y Rosa Rodríguez, tres hermanas que perdieron la vida en la masacre ocurrida en Trujillo, Colón.
En el caso de Corinto, Cortés, las víctimas incluyen al subcomisario Lesther Josué Amador Herrera, miembro de la Policía Nacional que participaba en un operativo.
También aparecen otros nombres que han comenzado a circular entre autoridades y residentes del sector, mientras continúan los procesos de verificación oficial.
Junto a él se reportan las muertes de los agentes Leonel Alejandro Valdez Núñez, Emerson Josué Canales Fúnez y Dailin Francisco Elvir Quintanilla, en medio del enfrentamiento armado.
Además, se confirmaron las bajas de los agentes Josué Amador Herrera Nels y Makley Eguigure Benavides.
Por otro lado, Cristian Núñez, Carlos Alberto Maradiaga y Santos Emilio Rodríguez son parte de las víctimas mortales que dejaron las masacres registradas en el norte de Honduras.
A ellos se suma Josué Núñez, un menor de edad, tras los hechos violentos.
Las identidades aún se manejan de forma preliminar, ya que las autoridades forenses continúan los procesos de reconocimiento de los cuerpos.
Los hechos violentos ocurrieron en dos escenarios distintos del norte del país, en una misma jornada marcada por ataques armados de alto impacto.
En Trujillo, Colón, los cuerpos fueron encontrados en una finca de palma africana ubicada en la zona de Rigores, dentro del sector del Bajo Aguán.
En Corinto, Omoa, un operativo policial terminó en un enfrentamiento dentro de una vivienda, donde se registraron varias muertes entre agentes y presuntos criminales.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar con exactitud el número total de víctimas y confirmar plenamente sus identidades.
Mientras tanto, las familias esperan la entrega oficial de los cuerpos, en medio de una de las jornadas más violentas registradas recientemente en el país.