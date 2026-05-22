Ordenan intervención de la Dipampco tras masacre de cinco agentes en Corinto

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Seguridad informó la mañana de este viernes 22 de mayo que se ha ordenado la intervención de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco), tras la masacre de cinco agentes en un allanamiento ilegal que se llevó a cabo en el sector de Corinto, Omoa, departamento de Cortés.

Durante una conferencia de prensa, en la que estuvo presente el secretario de Seguridad, Gerzón Velásquez, los altos mandos de la Policía Nacional y fiscales del Ministerio Público detallaron que la intervención es de manera administrativa y operativa.

"Se ordena la intervención administrativa y operativa de la Dipampco, con el objetivo de garantizar la transparencia y la responsabilidad profesional", detalló el comisionado de la Policía Nacional, Wilber Mayes Ríos.

De igual manera, detallaron que se formará una comisión "que será la encargada de la coordinación y supervisión del proceso de intervención".

Esta comisión estará conformada por el subsecretario de Estado de Asuntos Institucionales, el inspector general de la Policía Nacional, el director de Inteligencia Policial, el rector de la Universidad Nacional de la Policía de Honduras, el director de Asuntos Interinstitucionales Comunitarios.

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