"Esta es una herida más que Honduras no merece": Asfura condena masacres en Omoa y Trujillo

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de Honduras, Nasry Asfura, se pronunció la noche de este jueves 21 de mayo sobre los hechos violentos registrados en la aldea Rigores, departamento de Colón, donde al menos 19 personas fueron asesinadas y los cinco agentes policiales. En un mensaje dirigido al pueblo hondureño, el mandatario lamentó profundamente la tragedia y aseguró que los responsables serán llevados ante la justicia. “Buenas noches, pueblo hondureño. Esta noche les hablo con dolor”, expresó Asfura al inicio de su mensaje, en el que además envió sus condolencias a las familias afectadas por la masacre ocurrida en el municipio de Trujillo.

El gobernante reconoció el impacto de la tragedia y afirmó que “esta es una herida más que Honduras no merece”. El presidente también manifestó que no existen palabras suficientes para aliviar el sufrimiento de los familiares de las víctimas. “No hay palabras, ni las mías ni las de nadie. Solo Dios consuela y abraza el alma ante la pérdida de nuestros seres queridos”. Asfura dejó claro que el crimen no quedará impune y reiteró el compromiso del Estado de encontrar a los responsables. “Esto no se olvida y esto no se va a quedar impune”, sostuvo el mandatario, quien además aseguró a las familias dolientes que “vamos a encontrar a quienes hicieron esto y lograr sus condenas”. En su mensaje, el gobernante también lamentó la muerte de cinco miembros de la Policía Nacional en hechos violentos registrados este mismo jueves. A las familias de los agentes fallecidos y a la institución policial les expresó solidaridad y prometió honrar la memoria de los uniformados mediante acciones de justicia.