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Seguridad suspende a mandos de la Dipampco por operativo en el que murieron cinco agentes en Corinto

El director, subdirector y jefe de operaciones de la Dipampco permanecerán suspendidos mientras se realice la investigación de los hechos

  • Actualizado: 21 de mayo de 2026 a las 20:22
Seguridad suspende a mandos de la Dipampco por operativo en el que murieron cinco agentes en Corinto

Las autoridades de Seguridad se reunieron este jueves tras los violentos hechos en la zona norte.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Seguridad anunció la suspensión inmediata del director, subdirector y jefe de operaciones de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), tras los hechos violentos registrados en la aldea de Corinto, municipio de Omoa, Cortés, donde cinco agentes policiales fueron asesinados.

De acuerdo con el comunicado oficial, los funcionarios separados de sus cargos son objeto de investigación por la presunta inobservancia de los protocolos institucionales durante un operativo ejecutado el jueves 21 de mayo de 2026.

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Según las autoridades, cinco miembros de la Dipampco realizaron un allanamiento en una vivienda vinculada a una estructura criminal dedicada al narcotráfico, dirigida supuestamente por Heber Noé Argueta Zavala, sin seguir los procedimientos de legalidad, seguridad y acompañamiento judicial correspondientes.

Durante la operación, se habría producido un fuerte enfrentamiento armado entre los agentes y miembros de la estructura criminal. La Policía Nacional indicó que los uniformados fueron superados, privados de libertad y posteriormente asesinados.

Horas después, equipos policiales localizaron cinco cuerpos abandonados en una carretera secundaria que conduce hacia la comunidad de Tegucigalpita, en el mismo municipio. Las autoridades señalaron que las características de los cadáveres permiten presumir que corresponden a los funcionarios policiales desaparecidos.

Las víctimas fueron identificadas como el subcomisario Lester Josué Amador Herrera y los agentes Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Leonel Alejandro Valdez Núñez, Nels Makley Eguigure Benavidez y Emerson Josué Canales Fúnez.

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La Secretaría de Seguridad aseguró que el mando y control de la operación recaía sobre el equipo directivo de la Dipampco, razón por la cual se determinó la suspensión de sus principales autoridades mientras avanzan las investigaciones para deducir responsabilidades.

Asimismo, se instruyó a las unidades especiales de la Policía Nacional a ejecutar una intervención focalizada en la zona para localizar y capturar a los responsables del crimen.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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