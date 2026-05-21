Confirman la muerte de los cinco agentes de la Dipampco en Corinto

Tegucigalpa, Honduras.- El subcomisario Edgardo Barahona de la Policía Nacional confirmó el fallecimiento de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) tras un operativo en el sector de Corinto, en el municipio de Omoa, Cortés. El funcionario explicó que los uniformados abatidos participaban en una intervención ejecutada en horas de la mañana con el objetivo de capturar a un presunto integrante de una estructura criminal vinculada al narcotráfico. El despliegue se realizaba en una zona de difícil acceso, donde las autoridades tenían información sobre la presencia del objetivo de alto perfil criminal.

Sin embargo, la operación terminó en un enfrentamiento armado que dejó a los agentes desaparecidos inicialmente y posteriormente confirmados como fallecidos.



Hallazgo en zona montañosa

De acuerdo con la información preliminar, los cuerpos fueron localizados en un sector montañoso del área de Corinto, luego de un rastreo realizado por equipos policiales y militares. Las autoridades habrían seguido la ruta que tomó el grupo armado tras el ataque, lo que permitió ubicar a los agentes ya sin vida en una zona boscosa.

Posteriormente, se procedió al levantamiento de los cuerpos en coordinación con personal de Medicina Forense, quienes trasladaron los restos a la morgue de San Pedro Sula para la autopsia correspondiente.

Motivo de masacre