Marathón vs Motagua EN VIVO: Hora y canal dónde ver final del fútbol hondureño HOY ONLINE

San Pedro Sula, Honduras.- El Marathón está igualando 0-0 ante el Motagua por la final de ida del torneo Clausura de la Liga Nacional en la cancha del estadio Morazán.

7:55 PM - Salen los jugadores al terreno de las acciones ya para los oactos protocolarios para el inicio del partido. 7:30 PM - Alineaciones confirmadas: Marathón: 1. Jonathan Rougier, 27. Carlos Pérez, 3. Kenny Bodden, 4. Javier Rivera, 14. Javier Arriaga, 5. Francisco Martínez, 21. Odin Ramos, 9. Brian Farioli, 10. Damín Ramírez, 30. Cristian Sacaza y 79. Rubilio Castillo. Motagua: 22. Luis Ortíz, 4. Luis Vega, 34. Giancarlo Sacaza, 17. Clever Portillo, 35. Cristopher Meléndez, 23. Alejandro Reyes, 5. Óscar Discua, 8. Denis Meléndez; 7. Jorge Serrano, 27. Jefryn Macías y 19. Rodrigo de Olivera.

7:10 PM - Los jugadores del Marathón y Motagua se encuentran en la cancha del estadio para realizar trabajos precompetitivos para la el partido de final.

6:40 PM - El Marathón de igual forma ya llegó al inmueble para lo que será el partido de la final de ida. 6:35 PM - Enorme llegada de la barra Furia Verde del Marathón al estadio Morazán. Un gran número de aficionados invadieron las calles cerca del escenario de esta noche.

6:30 PM - Los jugadores del equipo Motagua han llegado al estadio, se veían tranquilos, motivados y viviendo el momento de final. 6:10 PM - Gran ambiente en la previa de la final del fútbol hondureño. Los sampedranos están viviendo estar nuevamente en esta pelea por el título. 5:50 PM - Largas filas afuera del estadio Morazán para la final de ida. El escenario se pintará de verde. Los marathones llegan ilusionados.

5:30 PM - Tal y como estaba programado, los portones se abrieron y la afición comenzó a llegar para llenar el escenario deportivo de esta noche.

TODO LISTO PARA LA FINAL DEL FÚTBOL HONDUREÑO Este es la primera final del torneo Clausura 2026 entre los verdolagas y azules, quienes llegan de ganar su grupo en la fase de triangular.

Fue hasta la última jornada que se conoció a los clasificados a la final del balompié catracho, Marathón lo logró igualando contra Real España y con eso le bastó, mientras que Motagua tenía que derrotar a Génesis y lo logró. QUINTA FINAL

Este será la quinta final entre el Marathón y Motagua, de las cuales los sampedranos han ganado tres de ellas y los capitalinos colo una.

Marathón vs Motagua EN VIVO: Hora y canal dónde ver final del fútbol hondureño