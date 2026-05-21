Marathón vs Motagua EN VIVO: Hora y canal dónde ver final del fútbol hondureño HOY ONLINE

San Pedro Sula, Honduras.- El Marathón está igualando 0-0 ante el Motagua por la final de ida del torneo Clausura de la Liga Nacional en la cancha del estadio Morazán.
7:55 PM - Salen los jugadores al terreno de las acciones ya para los oactos protocolarios para el inicio del partido.
7:30 PM - Alineaciones confirmadas:
Marathón: 1. Jonathan Rougier, 27. Carlos Pérez, 3. Kenny Bodden, 4. Javier Rivera, 14. Javier Arriaga, 5. Francisco Martínez, 21. Odin Ramos, 9. Brian Farioli, 10. Damín Ramírez, 30. Cristian Sacaza y 79. Rubilio Castillo.
Motagua: 22. Luis Ortíz, 4. Luis Vega, 34. Giancarlo Sacaza, 17. Clever Portillo, 35. Cristopher Meléndez, 23. Alejandro Reyes, 5. Óscar Discua, 8. Denis Meléndez; 7. Jorge Serrano, 27. Jefryn Macías y 19. Rodrigo de Olivera.
7:10 PM - Los jugadores del Marathón y Motagua se encuentran en la cancha del estadio para realizar trabajos precompetitivos para la el partido de final.
6:40 PM - El Marathón de igual forma ya llegó al inmueble para lo que será el partido de la final de ida.
6:35 PM - Enorme llegada de la barra Furia Verde del Marathón al estadio Morazán. Un gran número de aficionados invadieron las calles cerca del escenario de esta noche.
6:30 PM - Los jugadores del equipo Motagua han llegado al estadio, se veían tranquilos, motivados y viviendo el momento de final.
6:10 PM - Gran ambiente en la previa de la final del fútbol hondureño. Los sampedranos están viviendo estar nuevamente en esta pelea por el título.
5:50 PM - Largas filas afuera del estadio Morazán para la final de ida. El escenario se pintará de verde. Los marathones llegan ilusionados.
5:30 PM - Tal y como estaba programado, los portones se abrieron y la afición comenzó a llegar para llenar el escenario deportivo de esta noche.
TODO LISTO PARA LA FINAL DEL FÚTBOL HONDUREÑO
Este es la primera final del torneo Clausura 2026 entre los verdolagas y azules, quienes llegan de ganar su grupo en la fase de triangular.
Fue hasta la última jornada que se conoció a los clasificados a la final del balompié catracho, Marathón lo logró igualando contra Real España y con eso le bastó, mientras que Motagua tenía que derrotar a Génesis y lo logró.
QUINTA FINAL
Este será la quinta final entre el Marathón y Motagua, de las cuales los sampedranos han ganado tres de ellas y los capitalinos colo una.
Marathón vs Motagua EN VIVO: Hora y canal dónde ver final del fútbol hondureño
Hora: 8:00 PM
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