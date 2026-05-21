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Marathón vs Motagua EN VIVO: Hora y canal dónde ver final del fútbol hondureño HOY ONLINE

El Marathón se enfrenta ante el Motagua por la final de ida del torneo Clausura de la Liga Nacional en el estadio Morazán

  • Actualizado: 21 de mayo de 2026 a las 17:25

San Pedro Sula, Honduras.- El Marathón está igualando 0-0 ante el Motagua por la final de ida del torneo Clausura de la Liga Nacional en la cancha del estadio Morazán.

7:55 PM - Salen los jugadores al terreno de las acciones ya para los oactos protocolarios para el inicio del partido.

7:30 PM - Alineaciones confirmadas:

Marathón: 1. Jonathan Rougier, 27. Carlos Pérez, 3. Kenny Bodden, 4. Javier Rivera, 14. Javier Arriaga, 5. Francisco Martínez, 21. Odin Ramos, 9. Brian Farioli, 10. Damín Ramírez, 30. Cristian Sacaza y 79. Rubilio Castillo.

Motagua: 22. Luis Ortíz, 4. Luis Vega, 34. Giancarlo Sacaza, 17. Clever Portillo, 35. Cristopher Meléndez, 23. Alejandro Reyes, 5. Óscar Discua, 8. Denis Meléndez; 7. Jorge Serrano, 27. Jefryn Macías y 19. Rodrigo de Olivera.

7:10 PM - Los jugadores del Marathón y Motagua se encuentran en la cancha del estadio para realizar trabajos precompetitivos para la el partido de final.

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6:40 PM - El Marathón de igual forma ya llegó al inmueble para lo que será el partido de la final de ida.

6:35 PM - Enorme llegada de la barra Furia Verde del Marathón al estadio Morazán. Un gran número de aficionados invadieron las calles cerca del escenario de esta noche.

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6:30 PM - Los jugadores del equipo Motagua han llegado al estadio, se veían tranquilos, motivados y viviendo el momento de final.

6:10 PM - Gran ambiente en la previa de la final del fútbol hondureño. Los sampedranos están viviendo estar nuevamente en esta pelea por el título.

5:50 PM - Largas filas afuera del estadio Morazán para la final de ida. El escenario se pintará de verde. Los marathones llegan ilusionados.

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5:30 PM - Tal y como estaba programado, los portones se abrieron y la afición comenzó a llegar para llenar el escenario deportivo de esta noche.

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Hora: 8:00 PM
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Gian Carlos Castañeda
Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

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